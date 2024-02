Adócsalásért kellett volna börtönbe mennie, testvére hamis orvosi papírokkal próbálta elodázni a büntetést

Folytatólagosan elkövetett hamis tanúzás bűntette miatt emeltek vádat azzal a negyvenes éveiben járó keszthelyi nővel szemben, aki a testvérével szemben kiszabott börtönbüntetés végrehajtását akarta hamis okiratokkal befolyásolni – közölte a Somogy Vármegyei Főügyészség.

A vádirat lényege szerint a vádlott testvérével szemben a Kaposvári Törvényszék többéves börtönbüntetést szabott ki adócsalás bűntette és más bűncselekmények miatt. A férfinak már be kellett volna vonulnia a börtönbe, amikor a vádlott a szabadságvesztés végrehajtásának elhalasztása érdekében 2021-ben és 2022-ben az általa meghatalmazott védők útján több alkalommal is olyan, előbb a zadari, majd a rijekai kórházak által kiállított, horvát nyelvű orvosi dokumentumokat nyújtott be, melyek szerint a férfi az életét közvetlenül veszélyeztető betegségben szenved.

A vádlott kérelmének először a Kaposvári Törvényszék helyt adott, és hat hónap halasztást engedélyezett a szabadságvesztés megkezdésére, de az újabb kérelmekkel kapcsolatban végrehajtott szakértői vizsgálatok alapján beigazolódott, hogy a férfi nem szenved a büntetés végrehajtását kizáró betegségben, ahogy az is, hogy a vádlott által becsatolt horvát orvosi dokumentumok hamisak, egyben valótlan tartalmúak is.

Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában a nővel szemben börtönbüntetés kiszabására tett indítványt azzal, hogy annak végrehajtását a bíróság próbaidőre függessze fel.