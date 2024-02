Az alaptörvény módosításával újabb megerősítést kap a gyermekvédelmi jogrend

– Újabb megerősítést kap az európai szinten már most is kiemelkedően szigorú magyar gyermekvédelmi jogrend – mondta az Alapjogokért Központ vezető elemzője az M1-en, arra reagálva: Orbán Viktor miniszterelnök a kormány nevében alkotmánymódosító javaslatot nyújtott be, amely lehetetlenné teszi, hogy kiskorú gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmény esetén a tettes kegyelmet kaphasson. Szikra Levente kijelentette, nagyon fontos módosító javaslatról van szó, mivel azokban az esetekben, amikor kiskorúak sérelmére követnek el bármilyen bűncselekményt, az elkövetőket kizárják majd az elnöki kegyelem lehetőségéből.

– A magyar jobboldalnak és a jobboldali kormánynak régóta következetes álláspontja a gyermekvédelem politikája és a családpártiság

– húzta alá az elemző. Hozzátette: az alaptörvénybe is bekerültek már gyermekvédelmi passzusok, például a gyermek születési neme szerinti önazonosság joga vagy az apa férfi, az anya nő kitétel, és a gyermekvédelmi törvény is fontos szabályokat tartalmaz.