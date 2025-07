Miért kellett azonnal törölnie furcsa bejegyzését a magyar focista apjának?

A tény tehát az, hogy Németh Hunor 2030-ig élő szerződéssel rendelkezik a dán csapatnál. Ám nem sokkal később robbant a bomba. Németh Hunor édesapja, Németh Tamás egy posztban azt írta, hogy amikor fia szerződést hosszabbított, teljesen más jövőt ígértek nekik, mint most. Az édesapa szerint ugyanis közölték velük, hogy Németh Hunor egyetlen perc játékidőre se számítson, és keressen magának csapatot, ahová kölcsönben elmehet. A bejegyzés alján néhány hashtag is szerepelt, ahol az apa megkérdőjelezi a fiatal játékosokkal való bánásmódot a klubnál.

Németh Hunor furcsa ügybe keveredett Fotó: Nemzeti Sport

Mi történhetett Németh Hunor ügyében?

Az is tény. hogy nem sokkal e poszt megjelenése után ezt a bejegyzést valaki törölte. Az internet persze nem felejt, s addigra már nyilvánosságot kapott az édesapa bejegyzése. A kérdés csak az, mi következik most? Erről is szól a Rapid Sport legújabb adása.