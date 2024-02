Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy ezen a héten 6,45 milliárd forint a főnyeremény a 67 éves ötös lottón, és immár több mint kétszáz napja nem volt telitalálatos szelvény, így most rekordösszegért ikszel az ország. Írtunk arról is, hogy melyek lehetnek a legesélyesebb számok a szombati sorsoláson.