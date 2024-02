Így juttatta el Soros György a dollármilliókat a baloldalnak

A Korányi Dávid által említett állítólagos, a diaszpórában élő állampolgár, aki a baloldalt támogatta, nem más, mint Soros György – ez derül ki az X-en megjelent videókból az Origó cikke szerint. A portál kifejti: a felvételeken az Action for Democracy (A4D) vezetői vallanak arról, hogy az általuk vezetett NGO-t lényegében a magyar származású spekuláns pénzeli. A baloldal több mint egy éven keresztül a magyar embereket és a hatóságokat is megpróbálta teljesen átverni a külföldről érkezett kampánypénzekkel kapcsolatban. Szinte minden szereplő tagadta, hogy tudna az Amerikából érkezett támogatásokról.

Az A4D kuratóriumi elnöke, Kati Marton nyíltan kijelentette, hogy az NGO fő támogatója Soros György, majd hozzátette:

e tény nem minősül nyilvános információnak.

A videó újabb bizonyítékokkal és információkkal szolgált a példátlan külföldi befolyásolási kísérletről. Ennek kapcsán Korányi Dávid, a szervezet igazgatója, Bajnai Gordon miniszterelnök és Karácsony Gergely főpolgármester korábbi tanácsadója is megszólal, aki kifejti, hogy az 501(c)(4) besorolás lehetővé teszi nekik, hogy titokban tartsák szervezetük támogatóinak körét. Az NGO-k e kategóriájába a törvény értelmében – a munkavállalók helyi egyesületei mellett – azon, nem haszonszerzési céllal szerveződő, kizárólag a szociális jólét elősegítése érdekében működő polgári szövetségek vagy szervezetek (például helyi önkéntes tűzoltóság) tartoznak, amelyek nettó bevétele kizárólag jótékonysági, oktatási vagy rekreációs célokra szolgál.

A kampány számláinak kifizetése

Az elmúlt harminc év legsúlyosabb kampányfinanszírozási botránya robbant ki, amikor 2022 augusztusában Márki-Zay Péter elszólta magát arról, hogy az általa alapított Mindenki Magyarországa Mozgalom, az MMM még júniusban, tehát jóval az országgyűlési választások után is több száz milliós támogatást kapott az Egyesült Államokból. Mint a baloldal korábbi közös miniszterelnök-jelöltje fogalmazott, ennek a segítségével tudták kifizetni a kampány utolsó számláit. Szavaiból kiderült, hogy a júniusi támogatás egy összegben érkezett

az Action for Democracy nevű amerikai alapítványtól, amelytől egyébként korábban is kaptak már három-négy nagyobb tételt.

Az A4D egy, az Egyesült Államokban 2022 elején alapított NGO, elnök-igazgatója pedig nem más, mint Karácsony Gergely akkori városdiplomáciai tanácsadója, Korányi Dávid, aki korábban Bajnai Gordon miniszterelnöki főtanácsadója is volt. Márki-Zay Péter nem sokkal később nyilvánosságra hozta mozgalmának teljes elszámolását a beérkezett adományokról. Bár ebből nem derül ki, hogy pontosan kiktől érkeztek a néhol elképesztő összegek, az biztos: az Action for Democracyn keresztül nyolc, összesen 1,86 milliárd forintnak megfelelő adomány duzzasztotta az MMM számláját.

Készpénzben fizetett Karácsony táskás embere

2023 júniusában aztán újabb elemekkel bővült a botrány: a Nemzeti Információs Központ nyilvánosságra hozta a baloldal külföldi kampányfinanszírozásának vizsgálatáról szóló összefoglaló jelentését, amelyben az is szerepelt, hogy

több mint 506 millió forint érkezett a Karácsony Gergely által alapított 99 Mozgalom Egyesület számlájára, döntően euróban és angol fontban.

A jelentés szerint összesen 917 695 euró és 3900 angol font készpénzbefizetés valósult meg a számlán a vizsgált időszakban. A félmilliárd forintot Perjés Gábor készpénzben fizette be 2021 augusztusa és 2022 szeptembere között a mozgalom számlájára, több részletben, összesen tizenkilenc alkalommal. Öt tranzakció ráadásul az ötvenmillió forintot is meghaladta. Ami szintén nagyon fontos: a dátumból az is kiderül, hogy a befizetések bőven az előválasztási és az országgyűlési kampány után is folytatódtak, így kérdés, hogy valójában kiktől érkeztek és kikhez kerültek a beérkezett százmilliók.

Borítókép: Soros György (Fotó: Fabrice Coffrini)