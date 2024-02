Kifosztotta és megütötte a védtelen kerekesszékest egy férfi Gyomaendrődön

A kifosztott férfi megpróbálta utolérni, de nem tudta, viszont amikor hazaért, ott találta a háza kapujában. Az elkövető nem tágított, továbbra is pénzt kért, ekkor már azért, hogy visszaadja a mobiltelefont. Be is ment hozzá, szó szót követett, közben egyszer arcul is csapta a kerekesszékest, és többek közt a pénztárcáját, valamint egy másik telefont vitt el tőle.