Rétvári: A szélsőbaloldali kommunista eszmék nem tűntek el

A kommunizmus nemcsak a múlt része, ma is fel-felbukkan, ezt kell nekünk megakadályoznunk. A békét és biztonságot meg kell védeni Magyarországon – mondta Rétvári Bence a kommunizmus bűneiről szóló konferencia megnyitóján. A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Kommunizmus Bűnei Alapítvány és a Konrad Adenauer Stiftung Párhuzamos valóságok címmel megrendezett 26. konferenciáján elmondott felszólalásában úgy fogalmazott, hogy a Kommunista kiáltvány szerint

a kommunisták a céljukat minden eddigi társadalmi rend erőszakos megdöntésével érhetik el, a kommunisták tehát az erőszakot elfogadhatónak tartják.

– Azért erőszakosak, mert nincs társadalmi többségük, az emberek érdekeivel ellentétesen cselekszenek. Aki nem képes elítélni a kommunizmust és a nácizmust, az nem áll demokratikus alapokon. Nem lehet mentegetni, relativizálni a kommunizmus rémtetteit – hangsúlyozta Rétvári Bence.

Az államtitkár szerint hiba az is, ha nem ítélik el a kommunizmus bűneit, és hiba az is, ha a lezárt múlt részének tekintik, nem ismerik fel, amikor újra felbukkan. – Ez utóbbira példa az Antifa, amely egy éve Budapesten is megjelent. Tagjai aljas módon, hátulról támadtak találomra kiválasztott, békésen sétáló áldozataikra, és szervezetten ütlegelték őket. Az Antifa budapesti támadássorozata után vérző fejű embereket szállítottak kórházba – emlékeztetett.

Hozzátette,

az Antifa saját bevallása szerint az uralkodó rend erőszakos lebontását akarja.

– Látható, hogy a szélsőbaloldali kommunista eszmék nem tűntek el. A valódi különbség nem a szélsőjobb és a szélsőbal, hanem a szélsőségek és a polgári erők között van – mondta az államtitkár, hangsúlyozva, nekünk a polgári értékeket, demokráciát és jogállamot kell védeni.