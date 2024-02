Terrorszervezetként működik az Antifa mozgalom

A tavalyi brutális támadások Budapesten

A tavaly februári akcióik sokkal brutálisabbak voltak: az Antifa mozgalom aktivistái Budapesten tervszerű akciók során magyar állampolgárokat vertek félholtra. A brutális támadásokat akkor is a „kitörésnapi” megemlékezésre időzítették – olvashattuk az Origón megjelent cikksorozatban. A rendőrök a külföldi támadók közül nem egyet hamar kézre kerítettek.

Több házkutatást tartottak, melyek során az egyik lefoglalt számítógépen gyermekek sanyargatását bemutató, szadista gyermekpornográf felvételeket is találtak. Később elfogtak a lakásán egy Dobos Krisztina nevű magyar nőt is, aki a Szikra Mozgalom tagja, és korábban a Gulyás Márton szélsőbaloldali aktivista által alapított Közös Ország Mozgalomban is tevékenykedett – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.

Újabb fordulatot jelentett az ügyben, amikor a Blikk arról írt, hogy nem Dobos Krisztináé, hanem az élettársáé voltak a gyermekpornográf felvételek, aki később a lebukása után öngyilkosságot követett el.

A budapesti támadások szálai a Lina Engel-féle „Hammerbande-hez” (Kalapács banda) vezetnek. Ezek a szélsőbaloldali aktivisták Németországban hosszú évek óta tartják rettegésben az embereket.

Mindez most talán megváltozhat, mivel a Budapesten is több embert megtámadó csoport egyik vezetőjét és néhány tettestársát is bíróság elé állították. Ez eddig az egyik legnagyobb és legfontosabb büntetőjogi eljárás Németországban a szélsőbaloldallal szemben. A német közösségi médiában és az alternatív internetes oldalakon többen is gratuláltak a magyar rendőröknek, azt remélve, hogy sikerük hozzájárul ahhoz, hogy Németországban is felgyorsuljanak majd a támadások elkövetői elleni nyomozások.