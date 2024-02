Cellaügy: ismét Soros és Brüsszel kottájából támadják hazánkat

Egyből hazánknak rontott a globalista sajtó

A nemzetközi sajtó is lecsapott az ügyre. A Financial Times beszámolója szerint több lap is arról írt, hogy a nővel úgy bánnak a magyar hatóságok, mint egy állattal, szerintük ilyen eljárás Olaszországban csak a legkeményebb maffiózókkal szokás. A hisztériakeltés olyan szintre jutott, hogy Giorgia Meloni olasz kormányfőt is támadták, mivel Orbán Viktort régi szövetségese.

Ezért kedden az olasz külügyminiszter a római magyar nagykövetet berendelte, Meloni pedig éjjel felhívta telefonon a magyar miniszterelnököt.

Később a szerdai brüsszeli csúcson személyesen is találkozott a két vezető és Orbán Viktor részletesen tájékoztatta Melonit az olasz vádlott elleni eljárásról, hangsúlyozva, hogy Magyarországon minden fogvatartottat egyformán kezelnek, továbbá személyesen is garantálta, hogy Salis tisztességes eljárásban részesül.



A börtönbiznisz haszonélvezői

Az újabb botránykeltés kapcsán érdemes felidézni, hogy az olasz szélsőbaloldali aktivistát védő ügyvéd és fia, Magyar Gábor, a börtönbiznisz mellett számos esetben lépett fel a magyar állam ellen, akár a nemzetközi színtéren is. Magyar Gábor irodája az egyik haszonélvezője volt a már említett kártérítési pereknek. Magyar György fia és ügyvédtársa ekkoriban, 2015-ben a Népszava kérdésére meg is jegyezte: „Sajnos egyre több komoly ügy kerül Strasbourgba, lassan egy külön magyar osztályt lehetne létrehozni.” Arról persze már szemérmesen hallgatott, hogy a dömping egyik szereplője épp a Magyar György és Társai Ügyvédi Iroda lehetett – legalábbis a nevük feltűnően sokszor kerül elő az Emberi Jogok Európai Bírósága döntéseiben.



Biszku Béla védője

Magyar Gábor korábban azzal híresült el, hogy ő volt az egykori véreskezű, kommunista belügyminiszter, Biszku Béla ügyvédje. A büntetőügyre Magyar koncepciós eljárásként tekintett. „Ha ennyire nem számít a látszat sem, akkor írja meg a Fidesz az ítéletet, úgyis a statuálás a lényeg” – mondta akkor az Origónak a védő.

Egy 2011-es blogbejegyzésben már a kommunista bűnösök felelősségre vonását lehetővé tevő új törvény ellen is szót emelt.



A Soros-hálózat tagja

Jól dokumentált Magyar Gábor nemzetközi globalista körökhöz és a Soros-hálózathoz fűződő elkötelezettsége, a korábbi tanulmányai és eddigi pályafutása számos példát mutat erre. A jogász 1995-ben elvégezte a Soros György által támogatott New School for Social Research „Demokrácia és sokszínűség” programját New Yorkban, egy 2011-es életrajza szerint pedig a londoni székhelyű Fair Trials International jogi szakértői tanácsadó testületének tagja/tagja volt. Utóbbit szintén támogatja Soros György alapítványa, az Open Society Foundations.



Ügyvédből brüsszeli bürokrata

– Statisztából színikritikus – ezekkel a szavakkal állt munkába az Európai Bizottságnál 2017-ben, azaz lényegében kimondta, hogy Magyarország, illetve hazánk szuverenitása ellen kíván dolgozni Brüsszelben. Nem is várt sokat az ígérete valóra váltásával, már a 2018-as országgyűlési választások előtt egyértelművé tette, Brüsszel mindent megtesz azért, hogy az április 8-i választásokon ne Orbán Viktor és a Fidesz–KDNP alakítson kormányt a következő négy évre.



Magyarországot lejárató jelentések

– Magyar Gábor a 2021-es jogállamisági jelentés készítésekor is Magyarország érdekei ellen lépett fel. Bizony Brüsszelben is készülnek a 2022-es magyarországi választásokra – így kommentálta a Magyar Nemzetnek 2021 májusában egy uniós forrás, hogy a hazai sajtóban is nagy visszhangot kapott: Magyar Gábor – a baloldali ügyvéd-politikus Magyar György fia – a hazánkról készülő, 2021-es jogállamisági jelentés előkészítő delegációjának kapcsolattartója az Európai Bizottság színeiben.

Ő állította össze például azoknak a magyarországi civil szervezeteknek a listáját, amelyekkel az EB konzultál a hazai jogállamiság helyzetét firtató dokumentum elkészültekor.

Magyar Gábor szerepvállalását már Deutsch Tamás fideszes EP-képviselő is bírálta: egy izgága baloldali politikai aktivistának nevezte. – Magyar Gábor egy virtigli baloldali politikai aktivista, aki Gyurcsány Ferenc és Gyurcsányné rágalmait is sokszor túlszárnyaló, elfogult nyilatkozatokat tett – jelentette ki Deutsch Tamás.