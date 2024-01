Gyurcsánynak nem érdeke, több ellenzéki jelölt mégis előválasztást tartana

– Már jelöltek és pártok is megkeresték a Civil Választási Bizottságot (CVB) az ellenzék részéről, hogy szervezzék meg az előválasztást egyes kerületekben – árulta el lapunknak Magyar György. Az ügyvéd, aki a korábbi választások előtt is koordinálta már az előválasztásokat, úgy fogalmazott,

nem látja elkésettnek, hogy ott, ahol több ellenzéki polgármester indulna, előválasztáson döntsenek a végső jelölt személyéről.

– Mivel ez nem lesz olyan nagy kiterjedésű, mint az országgyűlési választáson volt, nem lesz mindenhol szükség rá, lebonyolítható az előválasztás, mindössze szándék, akarat és megegyezés kell hozzá. A civilek erre készen állnak, nekünk van ebben gyakorlatunk, a CVB eddig is jól működött e tekintetben – mondta az ügyvéd.

Horváth Csabára, Zugló szocialista polgármesteére is előválasztás vár? Fotó: (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Szavaiból kiderült, hogy például

az V., illetve a XII. kerületben a jelöltek maguk is akarnak előválasztást, hiszen ott kormánypárti vezetés van jelenleg. – Ahol pedig Horváth Csabához hasonlóan az ellenzék adja a polgármestert, ott a győzelemre esélyes jelöltet az ellenzéken belül kell megtalálni a kormánypárttal szemben

– utalt Magyar György Zuglóra, ahol a jelenleg regnáló szocialista polgármesterrel szemben a Momentum Rózsa Andrást indítja.

Jelezte, amellett, hogy egyes helyeken a jelöltek is megállapodtak már abban, hogy előválasztáson dőljön el, melyikük indul a választáson, sok esetben látszik, hogy a pártok ezt egymás között lejátsszák, ahogy akarják, ott nincs rájuk szükség.

– Ha meglenne a közös akarat és elhatározás, el lehetne kezdeni a felkészülést, valóban nem kéne az időt húzni, rá kell készülni technikailag. Az egységes álláspont hiányzik, de az időt nem látom vészesen fogyónak, bármikor lehet előválasztást tartani, de tény, jobb lenne minél előbb. Minden azon múlik, a pártok belátják-e mi a közös érdek, és hogy egyáltalán keresik-e a közös érdeket, mert én most elég zavarosnak és nehézkesnek látom ezt az egészet

– fogalmazott. Magyar György szerint a személyes szavazás mellett az online szavazásnak is lenne értelme, így ő a vegyes voksolás mellett van, a bizottság pedig alkalmas arra, hogy felügyelje mind a kettőt.

A CVB elnöke hangsúlyozta ugyanakkor, hogy olyat nem szeretne, mint legutóbb, miszerint rendelkezésre állnak, asszisztálnak, és közben a fejük felett döntenek. Emlékeztetett, 2022-re a pártok saját döntéshozatali mechanizmusuk közepette döntöttek, amire kevés rálátásuk volt, javaslatokat tehettek, szükség is volt rájuk, de nem volt érdemi beleszólásuk. – Ilyet nem szeretnénk.

Ha megbíznak bennünket, nem fogunk elzárkózni, mert erre volt szerintünk társadalmi igény – emelte ki. Jelezte azt is, az ellenzéknek akkor van esélye, ha egy jelölttel indul, ez nem titok.

– Én a választópolgárokra bíznám a döntést, nem a pártvezetőkre. A társadalmi beágyazottság, az elfogadottság, a hitelesség, a megfelelés az állampolgári oldalról kell, hogy érkezzen, nem a pártvezetőktől – hangsúlyozta Magyar György.

Gyurcsány Ferencnek nem érdeke az előválasztás (Fotó: Balogh Zoltán)

– A jelenlegi alkudozás nem az előválasztások irányába mutat, és a legerősebb szereplőnek, Gyurcsánynak e módszer alkalmazása nem is áll az érdekében – mondta az Alapjogokért Központ elemzője, aki szerint ezzel együtt van még idejük megegyezni, és – mint mondta –

senki ne csodálkozzon, ha a mostani, olykor ellenséges retorika ellenére eljön még a nagy összeborulások ideje. Zila János kiemelte, hogy a koalíciós együttműködés országszerte nagyon komoly ellentéteket szült.

– Ez amellett, hogy igencsak kétségessé teszi, hogy ezek a pártok képesek lennének egy ország közös kormányzására, számos településen szappanoperákba illő, se veled – se nélküled helyzeteket és egyezkedéseket eredményez. Ilyen epizódokat láthattunk már korábban Gödön, és ahhoz hasonlóakat szemlélhetünk most mások mellett Miskolcon, Egerben, Baján és Szolnokon – mondta. Szerinte a tárgyalások kapcsán a legerősebb pozícióval már régóta Gyurcsány Ferenc rendelkezik, aki az MSZP-vel és Karácsony Gergellyel kötött megállapodása révén ezt meg is erősítette.

Hozzátette:

a főpolgármester támogatásával semmit sem veszített a DK, mert ő már eddig is bizonyította, hogy teljességgel irányítható, a saját helyi embereiket viszont gyakorlatilag bebetonozták. A Momentum ellenjelöltjeinek megnevezése azt jelenti, hogy pozíciót fogtak, ahonnan elindulhat az alkudozás, a kép tehát még várhatóan tisztulni fog.

– Elsősorban azokban a kerületekben és településeken indulhat egymás ellen több baloldali jelölt, ahol egyébként sem feltétlenül számítanak győzelemre. Ilyen lehet a XII. és a XX. kerület mellett Rákosmente is, ahol 2019-ben egy helyi egyesület is megmérette magát, vidéken pedig Veszprém. Érdekes a XIV.. kerület helyzete, amely korábban egyfajta vígaszdíjként jutott Horváth Csabának, aki most is bírja a DK és Karácsony támogatását, de a liberális Momentum azt reméli, hogy végül az ő aspiránsuk indulhat majd – vélekedett az elemző.

Hangsúlyozta,

a belső ellentéteket erősíti, hogy a baloldali pártok nagy része az életéért küzd. A közvélemény-kutatások adatai szerint jelen pillanatban az MSZP, a Párbeszéd, a magát éppen konzervatívnak maszkírozó Jobbik és az LMP is elhasalna az öt százalékos parlamenti és európai parlamenti küszöbön, ha önállóan indulnának.

– Ráadásul a Momentum sem érezheti magát teljes biztonságban, hiszen sorozatos elhibázott lépéseiknek és taktikai baklövéseiknek köszönhetően az ő bázisuk is jelentősen megfogyatkozott. Ilyen körülmények között a megszerezhető önkormányzati tisztségek jelentősége megnő, a konc fölötti acsarkodások elmérgesedhetnek, a pozícióharcok pedig elnyúlnak – vélekedett az elemző, aki ugyanakkor leszögezte, a baloldal alapvető elveiben és a legfontosabb országos politikai kérdéseket illetően továbbra is egységes.

– Nem változtattak háború- és szankciópárti irányvonalukon, mindannyian támogatják a migrációt, és a magyar emberek helyett Brüsszel oldalára állnak akkor is, amikor a hazánknak szerződések szerint járó uniós források visszatartásáról van szó.

Ne feledjük: 2022-ben egy dollárokkal olajozott gépezet alkatrészeiként működtek együtt, és jelenleg is egy koalíció tagjaiként irányítanak Budapesten. A főpolgármesteri jelöltállítás kapcsán épp különutas LMP adja egyebek mellett Karácsony Gergely városdiplomáciai főtanácsadóját Kendernay János személyében, aki az Action for Democracy vezetőjét, Korányi Dávidot váltotta ezen a poszton – emelte ki. Hozzátette, a táboron belüli összekapások hosszú évek óta jellemzően a pozíciók, illetve az azokkal járó befolyás és pénz körül forognak, időnként személyes ellentétekkel és sértődésekkel fűszerezve. – Az osztozkodás végeredménye ezzel együtt a választók szempontjából lényegtelen, hiszen mindegy, hogy egy azon politikai tömb egyik, vagy másik arca fut be végül, főleg úgy, hogy a jövőben is csak partnerekként juthatnak bármiféle szerephez egyebek mellett Budapesten is – hangsúlyozta Zila János.