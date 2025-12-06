Veszélyben a hazai pálinka, kongatják a vészharangot

A pálinkaágazat az elmúlt 20-25 évben fantasztikus fejlődési folyamaton ment keresztül, amit a disznóvágásokon korábban jellemző hajnali kerítésszaggatók világától a legelegánsabb éttermekébe lépett át – kezdte köszöntőjét Éder Tamás, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara élelmiszeriparért felelős alelnöke. Rögtön hozzá is tette, hogy a fantasztikus minőségi fejlődés jelentette pozitívum mellett gondból is van jócskán. Az egyiket egy pozitív történés váltotta ki, jelesül a pálinkafőzés szabadsága. Ez megteremtett azt az „érdekes helyzetet”, amelyben ugyanaz a termék adózása attól függően, hogy hol készült, teljesen eltérő. Ez pedig – a magyarországi adófizetési kultúra miatt is – hátrányos helyzetbe hozta a kereskedelmi főzdéket. Ráadásul a magánfőzés „elszívja” az alapanyagot, vagyis a gyümölcsöt a főzdék elől. Az egyéb kihívások, így a kiterjesztett gyártói felelősség (EPR) és a kötelező visszaváltási rendszer (DRS) – további kihívásokat jelez. Az pedig, ahogyan és amilyen feltételekkel az EPR felállt, az egyik legnagyobb szakmai érdek-képviseleti kudarc – tette hozzá.

Az otthoni pálinka más terméknek számít adózásban, mint a főzdéké / Fotó: MW

A gyártói felelősségről és a visszaváltásról Szabó Csilla, az Energiaügyi Minisztérium körforgásos gazdaságért felelős helyettes államtitkár köszöntőjében azt mondta, hogy már nem csak az EU által meghatározott feladat a a körforgásos gazdaságra való átállás, hanem valóban szükség van rá, mert az, az hogy termelünk, fogyasztunk, és hulladékot termelünk, már nem fenntartható. A klímaváltozás is a fenntarthatósági modellek erősítése felé hajtja a gazdaságot.

Ha elfagy a gyümölcs, nem lesz pálinka

A konferencián a gyümölcshelyzetet körüljáró kerekasztal-beszélgetésen Apáti Ferenc, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke arról beszélt, hogy az időjárási káresemények az utóbbi években erősen korlátozzák a gyümölcstermést. Ezek közül is főleg a tavaszi fagy hatása a legsúlyosabb: idén például hazai gyümölcstermés 70 százaléka veszett oda két éjszaka alatt, olyan fagyok következtében, amelyek ellen nem lehet védekezni. A klímakutatók előrejelzései szerint ráadásul

a tavaszi fagyok nem fognak eltűnni a jövőben sem, ahogy

a hőstressz is növekedni fog, és

az aszály is

velünk marad – sorolta.