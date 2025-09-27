Orbán Viktorgyümölcskultúrapálinka

Orbán Viktor: Szabad ország, szabad pálinka! + videó

Aki a pálinkát szereti, rossz ember nem lehet – mondta Becsehelyen a miniszterelnök.

Magyar Nemzet
2025. 09. 27. 22:14
Orbán Viktor Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szombaton Becsehelyen ünnepelték a szabad pálinkafőzés 15. évfordulóját. Az ünnepségen Orbán Viktor is részt vett, és rövid, ünnepi beszédet mondott, melyet videó formájában közösségi oldalán is megosztott.

Aki pálinkát főz otthon, az először is szereti a szabadságot. Ami mégiscsak a magyar történelmi hagyományok felől tekintve talán a legfontosabb erénye a magyaroknak – kezdte beszédét a miniszterelnök.

Aki pálinkát főz, az szereti a természetet. Az ember leginkább a saját gyümölcséből szeret pálinkát főzni. 

Aki pálinkát főz, az szereti a munkát. Pálinka magától nem lesz. A gyümölcsért is dolgozni kell, meg utána a cefrével is, és utána meg kell főzni.

Pálinkafőzésen keresztül akárhogy is, az otthon szeretete is megnyilvánul, az ember mindig meg is mondja, hogy ő honnan jött, és honnan van a gyümölcs, amiből a pálinkáját készítette. 

És végül az a helyzet, hogy a pálinkafőző ember az általában szereti a hazáját is. 

Fontos, hogy az ember életében legyen ok, hogy büszke legyen. Legyen büszke a gyerekeire, vagy a szüleire, vagy a kertjére, vagy a borára, vagy a pálinkára, valamire legyen büszke. És amikor büszke akkor arra gondol, hogy ez egy olyan ország ahova én tartozom és számos ok van arra, hogy büszkének érezhessem magam, mert magyar vagyok, például, mert ilyen pálinkát rajtunk kívül senki nem tud készíteni.

Nos, ez az oka annak, hogy a kormány nem semleges ebben a kérdésben.

Egy nemzeti kormány nem maradhat közömbös a pálinkafőzés iránt. 

A nemzeti kormánynak támogatnia kell a pálinkafőzést, támogatnia kell, mint szokást, mint hagyományt, mint kultúrát, mint terméket, és azokat a közösségeket is, akik összejönnek. Úgyhogy szívesen jöttem a házigazda meghívására is, de az igazság az, hogy hazafias kötelességemnek éreztem, hogy én ma pálinkát igyak önökkel – zárta beszédét Orbán Viktor. 

Borítókép: Orbán Viktor (Facebook) 

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKollár Kinga

Akkor hogy is állnak a fiatalok?

Bayer Zsolt avatarja

Érdemes vetni egy pillantást a valóságra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu