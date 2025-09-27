Orbán Viktor: Szabad ország, szabad pálinka! + videó

Szombaton Becsehelyen ünnepelték a szabad pálinkafőzés 15. évfordulóját. Az ünnepségen Orbán Viktor is részt vett, és rövid, ünnepi beszédet mondott, melyet videó formájában közösségi oldalán is megosztott.

Aki pálinkát főz otthon, az először is szereti a szabadságot. Ami mégiscsak a magyar történelmi hagyományok felől tekintve talán a legfontosabb erénye a magyaroknak – kezdte beszédét a miniszterelnök.

Aki pálinkát főz, az szereti a természetet. Az ember leginkább a saját gyümölcséből szeret pálinkát főzni.

Aki pálinkát főz, az szereti a munkát. Pálinka magától nem lesz. A gyümölcsért is dolgozni kell, meg utána a cefrével is, és utána meg kell főzni.

Pálinkafőzésen keresztül akárhogy is, az otthon szeretete is megnyilvánul, az ember mindig meg is mondja, hogy ő honnan jött, és honnan van a gyümölcs, amiből a pálinkáját készítette.

És végül az a helyzet, hogy a pálinkafőző ember az általában szereti a hazáját is.

Fontos, hogy az ember életében legyen ok, hogy büszke legyen. Legyen büszke a gyerekeire, vagy a szüleire, vagy a kertjére, vagy a borára, vagy a pálinkára, valamire legyen büszke. És amikor büszke akkor arra gondol, hogy ez egy olyan ország ahova én tartozom és számos ok van arra, hogy büszkének érezhessem magam, mert magyar vagyok, például, mert ilyen pálinkát rajtunk kívül senki nem tud készíteni.

Nos, ez az oka annak, hogy a kormány nem semleges ebben a kérdésben.

Egy nemzeti kormány nem maradhat közömbös a pálinkafőzés iránt.

A nemzeti kormánynak támogatnia kell a pálinkafőzést, támogatnia kell, mint szokást, mint hagyományt, mint kultúrát, mint terméket, és azokat a közösségeket is, akik összejönnek. Úgyhogy szívesen jöttem a házigazda meghívására is, de az igazság az, hogy hazafias kötelességemnek éreztem, hogy én ma pálinkát igyak önökkel – zárta beszédét Orbán Viktor.