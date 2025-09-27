Orbán Viktor: A gyűlölethuszároknak lógó orral kell eloldalogniuk

„Ma később jelentkezem, mert a tegnap hosszú volt. Fantasztikus gyárat adtunk át Debrecenben, ha látni akarod a jövőt, menj, nézd meg. Volt DPK-találkozó is, lehettünk vagy négyszázan, óriási hangulat, elszántság és tettrekészség. Olyan volt, mintha holnap lenne a választás. Mi lesz itt hét hónap múlva, ha már most ilyen erősek vagyunk?!” – írta a Harcosok Klubja közösségi oldalán Orbán Viktor.

A debreceni BMW-gyár átadása. Fotó: Vida Márton Péter

A miniszterelnök sorolta is a programokat. Részt vett egy köszönővacsorán, ahova meghívta az első országos DPK-találkozó legtöbbet dolgozó szervezőit és fellépőit.

„Gianninál voltunk, őt is megtámadták, mint mindenki mást, aki kiállt mellettünk.

Mindenkit megvédtünk, és meg is fogunk védeni.

A gyűlölethuszároknak lógó orral kell eloldalogniuk. Vége annak az időnek, amikor szabadon garázdálkodhattak a digitális térben. Megjöttek a magyarok, húzzátok meg magatok. Ma délelőtt elmaradt hivatali ügyek rendezése, délután meg Becsehely, a szabad pálinkafőzés 15. évfordulójának baráti ünneplése. Ez a nap is hosszú lesz. Csak holnap ne fájjon a fejem. Vasárnap délelőtt már fittnek kell lennem, mert Ficóval randevúzom az esztergomi Mária Valéria hídnál. Jó hétvégét mindenkinek!

Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen!

Még 197 nap” – zárta bejegyzését Orbán Viktor.