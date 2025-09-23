Orbán ViktorminiszterelnökEUDPKprogram

Orbán Viktor: Ma megint kiderül, hogy a kiskakasnak fogják a taraját

Levelet kaptak a Harcosok Klubjának tagjai.

2025. 09. 23. 11:02
Orbán Viktor (Forrás: Facebook)
Keddi programjáról számolt be Orbán Viktor, aki ismét üzent a Harcosok Klubjában. A miniszterelnök úgy kezdte levelét: Hahó, Harcosok! Hosszú hétfő, rövid éjszaka és máris kedd. Kora este értékelés a DPK és a parlamenti szezonkezdet után. 

Nagyok vagyunk, erősek vagyunk és győzni fogunk

– fogalmazott, majd közölte, 

késő este felkészülés Lázárral, ma irány Békés vármegye.

„Elkészült a Békéscsaba-Lőkösháza vasúti vonalszakasz. Mondtam, hogy minden vállalásunkat teljesítjük. Az átadóünnepség után vállalkozói fórum Gyulán” – írta. A kormányfő hangsúlyozta, 

„jó, ha mindenki észben tartja: a Tisza az szja mellett a társasági adót is megemelné. Ez most 9 százalék Magyarországon, a legkisebb az EU-ban, a Tisza 25 százalékra emelné.”

Közben fél szemmel Brüsszelt is figyeljük. Ma megint kiderül, hogy a kiskakasnak fogják a taraját. Figyeljétek a híreket! Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen! Még 201 nap” – zárta bejegyzését Orbán Viktor. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

