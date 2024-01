Ketyeg az óra, elbukhatja az előválasztást a baloldal

Nem áll túl jól az ellenzék, amelynek pártjai alig öt hónappal az önkormányzati választás előtt még számos fővárosi kerületben és vidéki nagyvárosban, vármegyeszékhelyen nem tudtak megállapodni a közös polgármesterjelölt személyéről. Dacára annak, hogy Karácsony Gergely már tavaly október 23-án azt közölte, heteken belül megszülethet Budapesten a balliberális pártok közti megállapodás. Úgy tűnik, a főpolgármester vagy nagyon optimista volt, vagy maga sem gondolta komolyan, amit mondott.

Jelen állás szerint ugyanis a IV. kerületben a jelenleg regnáló Déri Tiborral szemben a DK és a Kétfarkúak is indítanak jelöltet Trippon Norbert, valamint Nagy Dávid személyében. Az V. kerületben a momentumos Kerpel-Fronius Gábor mellett Juhász Péter a kutyapárt színeiben, illetve egy civil jelölt is szeretné legyőzni a jelenlegi fideszes Szentgyörgyvölgyi Pétert. A DK-s Niedermüller Péterrel szemben a VII. kerületben civilként Lajos Béla indul, míg a X. kerületben a DK és a Momentum is leváltaná a kormánypárti Kovács Róbert Antalt.

Pokorni Zoltánnak is több ellenféllel szemben kell felvennie a kesztyűt a XII. kerületben. A XI. kerületben momentumos, LMP-s és kutyapártos jelölt is van már. Áll a bál Zuglóban is, ahol a jelenlegi szocialista polgármestert, Horváth Csabát a Momentum Rózsa András személyében leváltaná.

A XVII. kerületben jelenleg kormánypárti polgármesternek momentumos és MSZP-s kihívója is van. A XX. kerületben sem hozta magát könnyű helyzetbe a baloldal, a jelenlegi független Szabados Ákossal szemben három jelölt is elindul. A XXI. kerületben Paál Géza (DK) és Dukán András Ferenc (Momentum) is váltaná a független Borbély Lénárdot. A XXII. kerületben a DK és a Momentum küzd egymással a kormánypárti polgármesterrel szemben, míg a XXIII. kerületben a Momentum és az LMP is bejelentkezett.

Vidéki belháborúk

Szinte biztos, hogy ahol a baloldalon nincs megállapodás, ott a kormánypárti előny sokszorozódik. Ilyen több vidéki település, Miskolc vagy Szolnok is, ahol az ellenzék szinte feloldhatatlanul megosztott. A borsodi vármegyeszékhelyen a DK Hegedűs Andrea mögé állt be, míg a Momentum, az MSZP, az LMP és a Jobbik a jelenleg regnáló Veres Pált támogatja.

Szolnokon is cifra a helyzet, ott a jobboldali városvezetés három baloldali jelölttel is ringbe szállhat, miután liberális, szocialista és zöldpárti jelölt is van éppen.

Az ellenzék lassan meg sem érdemli a szavazók bizalmát (Fotó: Teknős Miklós)

Horn Gábor, a Republikon Intézet elnöke úgy látja,

ha nem tudja megoldani az ellenzék, hogy a Fidesszel szemben egy közös jelölt legyen, akkor a vereség borítékolható. – Az is biztos, hogy az érintett pártoknak fel van adva a lecke, ez látszik a kínszenvedésekben, de ha arra sem képesek, hogy dűlőre jussanak egymással, akkor tényleg nem érdemlik meg az ellenzéki szavazók bizalmát

– fogalmazott az elemző, aki nem nagyon látja, hogy új helyeken jelentős előretörésre lenne képes ez az ellenzék ilyen állapotban, ilyen feltételekkel. – Budapesten néhány kerület átvehető, ilyen Csepel és Budafok, de más körzetekben, ahol, noha már van megállapodás, mégsem egyszerű a baloldal helyzete, ilyen az I. kerület vagy a VIII. kerület – mondta.

Elúszott lehetőség?

Ami az előválasztást illeti, Horn Gábor szerint az még nem lefutott ügy, még megszervezhető és lebonyolítható.

Lehet még előválasztást tartani, egy kisvárosban vagy egy kerületben ez nem olyan bonyolult, mint országosan. Ahol március végéig nem születik megállapodás a közös indulóról, ott ezt még meg lehet csinálni. Erre nem kell beláthatatlan apparátus

– vélekedett Horn Gábor, aki szerint a probléma az, hogy a Momentum ragaszkodna az online szavazáshoz, míg a többi baloldali párt személyes voksolást szeretne. – Reálisan a személyes részvételű előválasztás még lebonyolítható, míg az online voksolás már számtalan adatvédelmi, rendszerbiztonsági kérdést felvet. Tény, hogy vészesen fogy az idő, és minél később születik döntés, annál kevesebb az esély, hogy ezt átláthatóan, tisztességesen kivitelezzék. Ezért január végéig meg kéne tudni állapodni.

Ha ez nem történik meg, maguk az ellenzéki erők játsszák át a Fidesz kezébe az érintett kerületeket, városokat

– mondta Horn Gábor, aki szerint kényszerhelyzetben van a baloldal, mert a végén egyik párt sem vállalhatja, hogy ő a felelőse a 2019-ben megszerzett helyek elbukásának.

A DK erőből cselekszik

Arról, hogy a baloldali pártok belső versengése mit hozhat a Fidesznek, Nagy Ervin filozófus azt mondta, ha most lennének az önkormányzati választások, akkor a Fidesz olyan többségbe kerülne a nagyvárosokban, hogy megnyerné az önkormányzati választást. A XXI. Század Intézet elemzője szerint ennek oka, hogy míg a baloldalon elaprózódás és egymással való versengés, a kormányoldalon stabilitás van. Budapestet illetően az elemző úgy fogalmazott, vannak irányadó számok, így 2019-hez képest a 2022-es választásokon szám szerint több szavazatot kapott a Fidesz a fővárosban, és jelenleg is jobban áll a kormánypárt, mint öt éve.

A Momentum is úgy érezheti, ha a fővárosban jól szerepel, még beleszólhat az országos politikába (Fotó: Facebook)

– Tény, hogy Budapesten erős az NGO-k beavatkozási hatékonysága, amire az ellenzék támaszkodhat, és vannak erős baloldali bástyák is, de pont ezért itt van a legtöbb ellenzéki vita is, mert itt érzik a lehetőségét annak, hogy túlnyerjék magukat ahhoz képest, amit tudnak. És ha egy ellenzéki párt jelöltje Budapesten nyer, az országos szinten is pozitív fénytörésbe helyezi.

Ezt lovagolná meg a Momentum, az MSZP vagy az LMP, akik, ha nyernek egy kerületben, jogot éreznek arra, hogy továbbra is részt vegyenek az országos politikában – fogalmazott az elemző. Hozzátette, kérdés, hogy ezek a viták mennyire élesednek ki, mert ha nem tudnak kiegyezni, az a Fideszt erősíti. – Az előválasztás a kis pártok érdeke, a DK nyilván erőből akarja megoldani az alkufolyamatokat, és végül a kis pártoknak meg kell hajolni a DK előtt – vélekedett Nagy Ervin.