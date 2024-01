Újabb magyar választók személyes adatait gyűjthetik be Bajnaiék

Online petícióban kér támogatást az előválasztási kezdeményezéséhez Juhász Péter, a botrányairól elhíresült baloldali aktivista, aki Belváros-Lipótvárosban készül ringbe szállni júniusban a polgármesteri posztért. A 2018-as választásokon jelöltként nagyot bukott politikus-aktivista most azzal érvel, hogy az ellenzéki oldalon csupán színjáték zajlik, az előválasztást sem a DK, sem a Momentum jelöltje nem gondolja komolyan. Juhász a közösségi oldalán közzétett posztjában pénteken azt írta: a helyzet erősen emlékeztet a mindenhol jelenlévő DK–Momentum-párharcra, hiszen itt is a DK-s Molnár Gyula kabinetfőnöke Kovács Alex és a Momentum erős embere, Kerpel-Fronius Gábor a jelöltek, és mindkettő „kő keményen ragaszkodik a pártja feltételeihez”. A vita szerinte az, hogy csak személyesen vagy online is szavazhassanak-e a hívek, Juhásznak azonban, mint írja, nincsenek feltételei, a lényeg, hogy valamilyen módon legyen előválasztás a kerületben.

A petíciós kampánynak azonban lehet más célja is, ami túlmutat a látszólagos baloldali perpatvaron, ugyanis az aláírásgyűjtő felületen található adatkezelő és feldolgozó cégek között feltűnik a DatAdat OÜ, amely a baloldal külföldi finanszírozási botrányából ismert DatAdat csoport egyik tagja. Tehát a Juhász által indított előválasztási felhívást aláírásukkal támogatók személyes adatai Bajnai Gordon korábbi baloldali miniszterelnök és bizalmasai érdekeltségénél landolnak. A DatAdat OÜ egy Tallinban bejegyzett adatkezelő cég, amelynek az észt cégnyilvántartásban elérhető adatok szerint Ficsor Ádám, egykori titokminiszter, Gyurcsány Ferenc miniszterelnöki kabinetfőnöke, valamint Szigetvári Viktor, Bajnai korábbi kabinetfőnöke az ügyvezetői.

Emlékezetes, hogy a 2022-es országgyűlési választások után kiderült, hogy több millió dollár érkezett az Egyesült Államokból a baloldalhoz a kampányidőszakban, sőt még jóval a választások után is.

A botrány kirobbanását követően indult titkosszolgálati vizsgálat a Nemzeti Információs Központ nyilvánosságra hozott jelentése szerint megállapította, hogy az Action for Democracy nevű Amerikában bejegyzett szervezettől a hazai baloldalnak továbbított hárommilliárd forint jelentős része – csaknem kétmilliárd forint a DatAdat csoporthoz került.