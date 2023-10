Kétségbeesett ellenzéki erődemonstráció

– Karácsony Gergely ígérete több, mint kincstári optimizmus, a főváros ugyanis az ellenzéki küzdelmek legfontosabb terepe lesz a következő nyolc hónapban – reagált lapunknak Nagy Ervin, a XXI. Század Intézet elemzője, miután a főpolgármester október 23-i beszédében úgy fogalmazott: heteken belül létrehozza az ellenzéki pártok budapesti szövetségét a jövő évi önkormányzati választásra. A főpolgármester azt is mondta, mindenki eldöntheti, hogy akar-e a közös sikerből részesedni, mert a köztársaság ügye a nemzet fővárosában igenis sikerre van ítélve.

Az elhangzottak után megkerestük a baloldali pártokat, mit szólnak Karácsony Gergely felvetéséhez, egyáltalán hallottak-e már róla. Lapzártánkig az LMP válaszolt lapunk kérdésére, ők azt írták:

Karácsony Gergely kommunikációjával ellentétben az LMP még nem hozta meg arra vonatkozó döntését, hogy önálló jelöltet indít vagy más párt jelöltjét támogatja a főpolgármester-választáson.

Mindeddig egyedül Márki-Zay Péter jelezte, hogy beállnak Karácsony Gergely mögé, ami a legutóbbi bukása után nem életbiztosítás.

Nagy Ervin szerint jelenleg mindenki úgy készül, hogy nem lesznek előválasztások, így háttéralkukkal döntik majd el, hogy a fővárosban milyen formában fognak együttműködni, illetve hogy hol és kik lehetnek a közös jelöltek. – A pártvezetők nyilatkozataiból az derül ki, hogy a fővárost mindenki egy csomagban szeretné tárgyalni, azaz egy-egy kerületi polgármesterjelölt vagy képviselőjelölt személyében, akár egymás kárára is alkudozni fognak.

Ezt természetesen nem a nyilvánosság előtt szeretnék megtenni, hisz a választók szemében mindez zsibvásárszerű piacozásnak tűnhet, ami nagyban rontaná az ellenzéki esélyeket

– fogalmazott Nagy Ervin. Mint mondta, a háttéralkuk során a helyi beágyazottság mellett az országos erőviszonyok is meghatározók lesznek. – Ez döntően a DK-nak kedvez, míg a legrosszabb helyzetbe a Párbeszéd és a Jobbik kerül, hisz előbbi a közvélemény-kutatások szerint alig mérhető, utóbbinak pedig alig van alapszervezete és tagsága a fővárosban – mutatott rá.

Az elemző szerint az elmúlt hetekben fellángolt nyilatkozatháborúból viszont az is látszik, hogy lesznek olyan helyek a fővárosban, ahol nem lesz megállapodás, és egymással szemben is elindulnak majd, kockáztatva az esetleges vereséget is. – Ilyen esetekben az időzítés is döntő lehet, nem véletlen, hogy néhány kerületben az MSZP és a Momentum már elkezdett saját jelölteket bemutatni. Ugyanez a logika érvényesül a nagyobb városokban is, legutóbb Gyurcsány Ferenc Egerben, majd Miskolcon is bejelentette, hogy az egykori ellenzéki összefogás által támogatott, regnáló polgármesterrel szemben saját jelöltet indít. Tehát az összefogás nem magától értetődő, minden települést vagy kerületet külön kell kezelni – mondta.

Hangsúlyozta, hogy Karácsony Gergely ezt a problémát ismerte fel, igaz, jókora késéssel, hiszen a baloldali pártok nem állnak be mögé automatikusan.

– A főpolgármester nehéz helyzetben van, a szinte mérhetetlen Párbeszéd nem nyújt erős alkupozíciót, így Karácsonynak más eszközökkel kell erőt mutatnia. Ezért igyekszik az úgynevezett diáktüntetések szervezőit maga mellé állítani, és a mostani bejelentése is ebbe a mintába illeszkedik, próbálja magát kezdeményezőként feltüntetni.

Ám az, hogy hallgatnak a pártok, arra utal, valójában semmilyen végleges döntés nem született még, hisz a főpolgármesteri jelöltséget is beletették az alkufolyamatba, mondhatni „kóstolgatják” egymást – fejtette ki Nagy Ervin, aki szerint Karácsony Gergelynek komoly árat kell majd fizetnie azért, hogy valóban felsorakozzanak mellette az ellenzéki pártok, így ha meg is nyeri a választást, nagyon szűk mozgástere lesz.