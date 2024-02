Felháborító: Az olasz szélsőbaloldali aktivista apja szerint lányáék „csak három karcolást ejtettek” + videó

Az olasz politika nem kíván beavatkozni a magyar bíróság munkájába. Ezt a Gyorskocsi utcában fogva tartott Ilaria Salis édesapja is megerősítette. A római kormány ugyan mindent megtesz az őrizetbe vétel körülményeinek javítása érdekében, az eljárás befolyásolására azonban nincs semmilyen jogkörük, írja weboldalán a Hír TV.

Emlékeztetnek, az olasz állam továbbá nem ad semmilyen garanciát a Budapesten járókelőket hátulról megtámadó és súlyosan bántalmazó szélsőbaloldali aktivistának, és nem kér házi őrizetet sem Olaszországban, sem a budapesti nagykövetségen, ahogyan azt a nő apja is felvetette.

Teljesen magunkra hagytak. Két dolgot kértünk, ezeket megtagadták. Egyáltalán nincs jó érzésünk azzal kapcsolatban, ami történik. Szerintem a lányom sokáig lesz börtönben, még sok olyan tárgyalást fogunk látni, ahol vezetőszáron és bilincsben lesz. Azaz továbbra is fennmaradnak azok a kellemetlen fogva tartási körülmények, amelyeken jelenleg is keresztülmegy

– panaszkodott Roberto Salis, aki szerint a bántalmazottakon csupán három karcolást ejtettek tavaly februárban.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Ilaria Salis jelenleg azért van letartóztatásban, mivel ellene bűnszervezetben elkövetett háromrendbeli, két esetben társtettesként, egy esetben bűnsegédként elkövetett életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete miatt emeltek vádat. A nő a tavaly februárban Budapesten brutálisan végrehajtott szélsőbaloldali támadások miatt állt bíróság elé. Ahogy az alábbi felvételen is látható, egyáltalán nem csak három karcolásról volt szó.

Az olasz sajtó a vádlott apjának méltatlankodására hivatkozva kifogásolja a börtönkörülményeket és a bánásmódot, továbbá az olasz baloldali pártok is teljes mellszélességgel kiállnak a szélsőbaloldali garázda nő mellett. Ám ők is a fogva tartás körülményeit kifogásolják, nem az eljárás jogosságát. A Hír TV arra is felhívja a figyelmet, hogy a baloldali politikusok szerint nem lehet bilincsben és vezetőszáron vinni a fogvatartottakat 2024-ben. Ez az eljárás azonban Olaszországban sem tiltott indokolt esetekben, csak a sajtónak tilos bemutatnia az ilyen jellegű felvételeket.

Ugyanakkor a Liga kormánypárt főtitkára, Matteo Salvini is megszólalt a nő ügyével kapcsolatban. Abszurdnak nevezte, hogy Ilaria Salis tanítónőként dolgozott Olaszországban. Sajtóinformációk szerint a Liga politikai alakulat közleményt adott ki, miszerint

2017-ben Salis ellen eljárás indult, amiért Monzában tíz társával együtt rárontott a Liga egyik standjára.

Matteo Salvini hangsúlyozta: mindenkinek jogában áll, hogy hangot adjon ellenvéleményének, az azonban nem fordulhat át erőszakba. Salvini a La Repubblica napilapnak úgy nyilatkozott: nem normális dolog, hogy egy általános iskolai tanítónő azért utazza körbe Olaszországot és Európát, hogy embereket verjen meg és köpdössön le.

Borítókép: A szélsőbaloldali olasz Ilaria Salis a tárgyaláson (Forrás: Képernyőkép/Hír TV)