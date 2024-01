Háborog az olasz sajtó, de a véres szélsőbaloldali embervadászatról megfeledkeztek

Az embervadászatról megfeledkeztek

Több jobboldali olasz politikus nyilatkozott úgy az ügy kapcsán, hogy nem az ő dolguk, hogy egy másik ország bírósági eljárását és börtönkörülményeit megítéljék.

Susanna Ceccardi európai parlamenti képviselő hiányolta, hogy az olasz lapok sorra hozták a bilincsben bevezetett nő sokkoló fotóját, azt a videófelvételt azonban kevesen tették közzé, ahol ártatlan budapesti járókelőket vernek véresre a szélsőboaloldali támadók.

Miközben áldozaként próbálják ábrázolni, arról megfeledkeznek, hogy Salis Ilaria ellen bűnszervezetben elkövetett 3 rendbeli, két esetben társtettesként, egy esetben bűnsegédként elkövetett életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete miatt emeltek vádat.

Emlékezetes, hogy a 2023. február 09. és 11. nap között a Becsület napja rendezvényhez köthetően valóságos embervadászatot rendeztek a nemzetközi szélsőbaloldal aktivistái. Öt támadás történt, melyek során férfiakból és nőkből álló társaság hátulról rontott rá járókelőkre, majd különféle eszközökkel brutálisan bántalmazták őket. A megtámadott kilenc ember közül négyen súlyos, öten könnyű sérüléseket szenvedtek.

Az első támadás február 9-én történt a belvárosi Fővám téren, ahol három lengyel állampolgárra támadt rá egy hét-nyolc fős banda: lerohanták, majd viperákkal és más eszközökkel ütni kezdték őket – emlékeztetett az Origo cikkében, melyben csokorba szedte a brutális támadásokat.

A következő támadás másnap, február 10-én történt, akkor a XI. kerületben, Gazdagréten egy magyar férfira rontottak rá hátulról. A munkába igyekvő áldozat olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy azonnal kórházba kellett szállítani. Ugyanazon a napon az esti órákban az V. kerületi Bank utcában egy magyar, az I. kerületben pedig egy német párt bántalmaztak.

Céljuk az volt, hogy a kiválasztott áldozatokat az élet kioltására alkalmas különböző eszközökkel bántalmazzák.

Azért, hogy a súlyos, életveszélyes sérülések és a váratlan támadások körülményei miatt érzett megaláztatás olyan mértékű lelki gyötrelmet okozzon a sértetteknek, amely elrettentő üzenetet közvetít a szélsőjobboldali mozgalmak képviselőinek. A három, Magyarországon elfogott szélsőbaloldali aktivistával szemben fegyházbüntetés kiszabását, valamint Magyarország területéről történő kiutasítást indítványozott az ügyészség. Ugyanakkor Budapesten pusztán a ruházatuk alapján támadtak meg olyan embereket, akiknek semmilyen köze nem volt semmilyen szélsőséges ideológiához.

Az olasz külügyminiszter is intézkedett

A Liga egy másik képviselője a közösségi médiában tette közzé a budapesti erőszakos támadást ábrázoló képsorokat, majd hozzáfűzte rossz belegondolni, hogy egy osztályteremben olyan ember dolgozott, aki hasonlóra lehetett képes utalva arra, hogy a vádlott korábban egy milánói óvodában tevékenykedett. Több baloldali olasz politikus is megszólalt a kérdésben, akik azt követelték, hogy Giorgia Meloni vegye fel a kapcsolatot Orbán Viktor barátjával.

Egyébként Antonio Tajnai olasz külügyminiszter az üggyel kapcsolatban úgy nyilatkozott: Itália csak annyit tehet, hogy tiltakozását fejezi ki a fogva tartás körülményei miatt. Az üggyel kapcsolatos diplomáciai egyeztetések január 22-én elkezdődtek a Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszterrel.

Hozzáfűzte, Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek semmi köze az esethez, nem ő dönt Salis ügyéről, hanem a magyar független igazságszolgáltatás, Magyarország szuverén ország, az ottani hatóságok hoznak ítéletet.

Az olasz külügyminiszter kedden behívatta a római magyar nagykövetet Ilaria Salis az ügyében. Sajtóinformációk szerint a magyarországi olasz nagykövet is felvette a kapcsolatot a budapesti hatóságokkal. A tárcavezető azt is elmondta, hogy a Budapesten fogva tartott vádlott ügyvédje kapcsolatban áll Guido Crosetto védelmi miniszterrel. Ignazio La Russa a római parlament felsőházának elnöke a médiában megjelent fotók láttán úgy kommentálta az ügyet, az olasz jogszabályok tiltják, hogy a fogvatartott személyeket megalázó körülmények között jelenítsék meg. Hangsúlyozta, a raboknak is tiszteletben kell tartani a méltóságát, elkerülve a magalázást, még akkor is, ha súlyos bűntett elkövetésével vádolják.

A Rai honlapján megjelent cikk említi, hogy a magyar Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága közleményt adott ki, melyben cáfolja és visszautasítja az olasz, és a magyar médiában megjelent börtönkörülményeikről szóló tartalmakat. Szomorúnak és etikátlannak tartják, hogy a média a másik fél megkérdezése nélkül tényként kezelve közöl információkat – idézi a Rai a magyar fél álláspontját.

Borítókép: A gazdagréti támadásról készült felvétel. (Fotó:Egy térfigyelő kamera felvétele)