Idén is akcióra készül a szélsőbaloldal Budapesten + videó

A sajtónak is megmutatták a zárkát

A nagy port kavart üggyel kapcsolatban a csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely elmondta: az olasz terhelt szavahihetősége erősen megkérdőjelezhető, az eljárás során bizonyíthatóan hazudott a végzettségéről, a családi állapotáról és személyes kapcsolatairól is. A börtönben Ilaria Salis a körülmények mellett kiemelten méltatlankodott a kapcsolattartás hiányára is. Gulyás Gergely kifejtette: az olasz nőt 2023 októbere és 2024 januárja között öt napon összesen hétszer látogatták meg közvetlen családtagjai és ügyvédje, kétszer konzuli tisztviselő járt nála.

Tavaly márciustól idén januárig bezárólag összesen 323-szor telefonált, de még videóhívásra is engedélyt kapott ugyanebben az időszakban 13 alkalommal, amelyek közül tíz meg is valósult

– sorolta a miniszter. Az elkövetett bűncselekmény súlyosságát jól mutatja, hogy a tárgyaláson, ahol lehetőség van a vádlott beismerése esetén a büntetőeljárás lezárására, az ügyész 11 év szabadságvesztésre tett javaslatot – mutatott rá. A politikus hozzátette: ez azt jelenti, hogy azzal, hogy ő nem ismerte el a bűnösségét és az eljárás folytatódik, az ügyészség ennél hosszabb büntetés kiszabását fogja kérni.

Még egyszer, azokról beszélünk, akik hátulról, tömegesen követtek el brutális erőszakot ártatlan magyar és nem magyar állampolgárokkal szemben, és ezért is utaztak ide

– hangsúlyozta Gulyás Gergely, majd hozzátette: itt egy antifasiszta bűnözői csoport egy tagjával kapcsolatban jelentek meg valótlan állítások. Hátulról támadtak, amikor a bűncselekményt elkövették. Még az állati ösztönökkel bűncselekményt elkövetőknek is biztosítani kell a büntetés-végrehajtás során az emberi méltóságot. A konkrét esetben az említett hölgy fogva tartási körülményei megfeleltek az európai uniós és a magyar előírásoknak, mind az egészségügyi ellátást, mind a higiéniás körülményeket illetően.

A kormányinfót megelőző napon a büntetés-végrehajtás tiszta vizet öntött a pohárba az antifasiszta nő rabtartási körülményeivel kapcsolatban, és meghívták a sajtó képviselőit egy zárkabejárásra a Gyorskocsi utcai börtönbe. A büntetés-végrehajtás intézetben a körbevezetést végző ezredes elmondta, minden jogszabálynak megfelelően tartják fogva az elítélteket és a letartóztatásban lévőket, legyen szó akár az ellátás körülményéről, akár annak minőségéről.

Idén is készülődnek a szélsőbaloldali aktivisták

Közben a Mérce arról írt, hogy a szélsőbaloldali aktivisták idén is készülődnek a február 10-i becsület napja nevű rendezvényre. A magát antifasisztának nevező Autonómia mozgalom úgy vélekedett, hogy fel kell lépniük a felvonulás ellen, mert a vonulás célja a történelmi események meghamisítása a fasizmus népszerűsítésének érdekében. Az Autonómia mozgalom tagjai szerint „ha csak szégyenlősen is, de a náci múlt dicsőítése a jelenlegi kormány emlékezetpolitikájának a része”. Arról is szóltak, hogy Németországban és Ausztriában nemcsak az antifasiszta mozgalmak, de a helyi lakosság is igyekszik korlátozni a náci rendezvényeket, és mivel a probléma nemzetközi, csak nemzetközileg lehet ellene harcolni.