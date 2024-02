Jámbor András jobban tenné, ha meg sem szólalna a pedofília témakörében

„Jámbor András hiába tagad, és hiába próbálja eltolni magától a felelősséget, a tények önmagukért beszélnek. Tény, hogy a Szikra Mozgalom egyik tagjának a lakásán 70 ezer pedofil képet és videót találtak. Tény, hogy Jámbor András egyik közvetlen munkatársáról van szó, akivel a képviselő nem csak több tucat fotón pózol együtt, hanem akit nemrég még egy parlamenti ülésre is meghívott, bizonyítandó, hogy a nővel szoros kapcsolatban áll. Tény az is, hogy az ügyben elrendelt házkutatás során közel 300 olyan felvételre bukkantak a nyomozók, amelyeken tizenkét év alatti, köztük két-három éves (!) gyermekek megerőszakolása látható. Továbbá tény, hogy az osztrák sajtó már azt is feltárta, hol volt a központja annak a radikális antifa csoportnak, amelynek a Szikra Mozgalom tagjai is aktív résztvevői voltak. Ahogy nem mellékes az sem, hogy ugyanehhez a csoporthoz köthető szélsőbaloldaliak nemrég viperákkal és gumibotokkal vertek véresre ártatlan járókelőket Budapest utcáin.”