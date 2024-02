Újra rezsicsökkentéssel rukkol elő a kormány: holnaptól élesednek a kedvezményes új tarifák

Jön a Vármegye24 és a Magyarország24

Ezenkívül még fontos tudnivaló, hogy az országos- és a vármegyebérletek kivételével az összes többi jelenlegi bérletfajtát megszüntetik a közösségi közlekedésben.

Új napijegy típusok jelennek meg: ilyen lesz a Vármegye24, ami 999 forintba kerül majd, és a Magyarország24, amiért 4999 forintot kell fizetni.

A Vármegye24 a vármegyére szóló vármegyebérlet feltételei, a Magyarország24 az országbérlettel megegyező feltételek szerint használható fel 24 órán belül.

Még többen utazhatnak ingyen

A 14 év alattiaknak és a 65 év felettieknek díjmentes a közösségi közlekedés, illetve a 90 százalékos kedvezmény kategóriában utazóknak is ingyenessé teszik a tömegközlekedést Magyarországon. Közéjük tartoznak azok a nagycsaládosok, akik eddig igénybe vették a nagycsaládosok utazási kedvezményét. Ez a szülő és a vele együtt utazó legalább három gyermek együttes utazására vonatkozik, a személyazonosság és a feltételek igazolására alkalmas okmányok felmutatásával. Az oktatásban és egészségügyben dolgozóknak, valamint a 14 és 25 év közöttieknek korlátlan utazást biztosítanak ötven százalékos kedvezménnyel.

A közalkalmazottaknak megszűnik a pecsételős rendszer, egy regisztrációt követően korlátlanul igénybe vehetik a kedvezményes utazás lehetőségét.

Szeptembertől már bankkártyával is lehet fizetni az összes sárga Volánbuszon és ezzel párhuzamosan 2024 nyarától a pénztári és fedélzeti készpénzes fizetés 200 forint adminisztrációs díjjal egészül ki, amennyiben bankkártyás fizetésre is lehetőség van, ami díjmentes lesz. A kutya és kerékpár szállítása bármilyen viszonylatban egységesen 500 forint lesz, a kísérő- és segítőkutyák szállítása továbbra is díjmentes – összegezte a tudnivalókat laptársunk.