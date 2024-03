Henry Ford egykori jobbkeze miatt lepik el veteránjárművek Makót

Veteránjármű-kiállítás nyílik Makón, jelentette be a városba látogató Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter beszédében kiemelte, Makó szülöttje volt Galamb József, a Ford T-modell egyik megalkotója, aki világszerte ismert mérnökként a detroiti Ford autógyár főmérnökeként is dolgozott, és élete során többször is hazalátogatott szülővárosába.

Galamb József, a Ford egykori főmérnöke (Fotó: http://www.nohac.hu/index.php/hu?start=56)

– Messzire az juthat az életben, aki nem felejti el honnan jött – kezdte közösségi oldalán megjelent írásában a miniszter, majd úgy folytatta:

Ezt bizonyítja Galamb József története is. Tehetsége és kitartása egészen Amerikáig vitte, ahol a Ford főmérnökeként hozzájárult a világ első népautójának megalkotásához. Sikeres üzletemberként is többször hazalátogatott szülővárosába, Makóra, ahol segítségével megnyitották a Ford első és egyetlen közép-európai képviseletét. Az autóipar és Galamb József szellemisége előtt tisztelegve a mai nap megnyílt a veteránjármű-kiállítás Makón

– zárta sorait Lázár János.