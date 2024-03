Komoly hatása lehet az Orbán–Trump találkozónak

Orbán Viktor csütörtökön Washingtonban Kevin Robertsszel, a leghíresebb amerikai konzervatív kutatóintézet, a Heritage Alapítvány elnökével folytatott panelbeszélgetést az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország kapcsolatainak jövője címmel, majd Floridába utazott, ahol a mai napon Donald Trump korábbi amerikai elnökkel, az amerikai jobboldal elnökjelöltjével tárgyal – mondta legújabb videóelemzésében Deák Dániel.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője emlékeztetett: Orbán Viktor a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján egyértelművé tette, hogy azt szeretné, ha a demokrata Joe Biden helyett ismét a republikánus Donald Trump lenne az Amerikai Egyesült Államok elnöke.

Mint ahogyan a miniszterelnök fogalmazott:

Amerika is egy nép és neki is megvan a szuverén joga, hogy maga döntse el, hogy milyen elnököt választ, abba mi nem szólhatunk bele, de talán azt a szempontot mégis érdemes mindig mindenhol elmondani, hogy mi nem látjuk bele a mostani amerikai kormányzatba azt a képességet, hogy gyors békét teremtsen ezen a fronton, ami a magyar gazdaság szempontjából is kulcskérdés, ezért mi egy régi-új elnöknek több esélyt adunk a tekintetben, hogy sikerrel járjon

Deák Dániel elmondta: az előválasztási eredmények után most már szinte bizonyos, hogy a republikánus Donald Trump lesz a hivatalban lévő demokrata Joe Biden kihívója az amerikai elnökválasztáson. Donald Trump ugyanis tarolt a szuperkeddnek nevezett előválasztási fordulón, amelynek hatására az utolsó republikánus kihívója, Nikki Haley is visszalépett. Mindez kiemelt jelentőséget ad Orbán Viktor mostani amerikai látogatásának, ugyanis ő az első külföldi vendége Donald Trumpnak azóta, hogy már bebiztosította az elnökjelöltségét.

Ez azt üzeni, hogy Orbán Viktor az egyik legfontosabb szövetségese Donald Trumpnak, ami egy esetleges győzelme esetén komoly geopolitikai mozgásteret ad majd Magyarországnak

– fogalmazott az elemző.

Az Origo szerint Deák Dániel arra emlékeztetett: Trump első elnöki ciklusa során még kevésbé volt szoros a kapcsolat a két vezető között, csupán a ciklusa vége felé kezdett el kialakulni a baráti viszony. Most azonban szinte nem telik el hét anélkül, hogy Trump a kampányeseményein ne hivatkozzon pozitív példaként Orbán Viktorra.

Ez azt jelzi, hogy egy esetleges második elnöki ciklusa során kiemelt szerepet szánna Magyarországnak, a két ország kapcsolatai hihetetlen mértékben javulnának.

Emellett a politológus szerint Trump esetleges győzelme Brüsszelre is hatással lenne, kevésbé lenne háborúpárti hangulat Európában, ugyanis a NATO vezető állama megváltoztatná a háború kapcsán képviselt álláspontját. Trump világossá tette: azonnal véget vetne a háborúnak Ukrajnában, nem támogatja a fegyverszállítást és leülne az orosz elnökkel tárgyalni. A mostani találkozó cáfolja azokat a kritikákat is, miszerint a magyar kormány oroszpárti lenne.

Hogy lehetne az a kormány oroszpárti, amelynek az egyik legfontosabb szövetségese az amerikai elnöki szék várományosa?

– tette fel a kérdést Deák Dániel, majd kiemelte:

Donald Trump és az amerikai jobboldal is tisztában van azzal, hogy Orbán Viktor a magyar nemzeti érdekeket szem előtt tartva képvisel békepárti álláspontot, nem pedig azért, mert oroszpárti lenne.

Kiemelte: a Demokrata párt ideológiai, politikai alapon folytat külpolitikát, rá akarja erőltetni másokra a gondolkodásmódját. Trump ezzel szemben érdekalapú külpolitikát folytat, így az esetleges vitás kérdéseket is józan tárgyalások útján meg lehet vele beszélni. Ez várható közte és Orbán Viktor között Kína ügyében is, ugyanis vélhetően Donald Trump is megérti, hogy Magyarországnak alapvető nemzeti érdeke, hogy jóban legyen a keleti nagyhatalommal is – fogalmazott az elemző. Hozzátette, hogy a NATO kapcsán sem lesz vita közöttük, ugyanis mindketten abban érdekeltek, hogy Európa ne Amerikától függjön, hanem önállóan is képes legyen megvédeni magát a külső veszélyektől.

Ezért is indított el Magyarország egy dinamikus haderőfejlesztést, amely Donald Trump első ciklusában megfogalmazott törekvésével egybevág

– mondta Deák Dániel.