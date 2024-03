Kovács Balázs: Rendet teszünk Terézvárosban

Az autósok üldözése

Soproni Tamás az elmúlt négy évben több mint 400 parkolóhelyet szüntetett meg a közterületeken, miközben egy felszín alatti parkolóhelyet sem építettek annak ellenére, hogy az önkormányzat több mint félmilliárd forintot szedett be parkolóhely-megváltás jogcímén. Ezt arra fizették be az építkezők vagy az építtetők, hogy az általuk létre nem hozható parkolóhelyet helyettük az önkormányzat létesítse a Terézvárosban. A fővároshoz hasonlóan azonban Terézvárosban is az autó­sok üldözése tapasztalható Kovács Balázs Norbert szerint, aki lapunknak elmondta: terveik szerint bővítenék a parkolóhelyek számát, parkolóházakat és földfelszín alatti parkolókat építenének, megkönnyítve a helyiek életét.

Súlyos hibák és korrupció

A Soproni Tamás által vezetett önkormányzatnál a jelölt szerint 2020 óta folyamatosan problémák vannak a közbeszerzések szabályos lebonyolításával, a kerületet pedig évek óta folyamatosan bírságolja a közbeszerzési hatóság, súlyos szabály- és törvénysértésekre hivatkozva.

Ebből az önkormányzat vezetése ráadásul nem is tanul, a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai alapján a kerület vezetése egyre súlyosabb mulasztásokat követ el. Mostanra a dollárbaloldali városvezetés több mint 140 millió forinttal károsította már meg a terézvárosiakat

– emlékeztetett Kovács Balázs Norbert, majd hozzátette: reméli, nem fog tovább emelkedni ez az összeg az elkövetkezendő hónapokban. A hibák mellett azonban elmondása szerint nem ritkák a túlárazott beruházások a kerületben. Nemrég Soproni Tamás önkormányzata egy komplett óvodafelújítás áráért, 35 millió forintért építtetett egy lábakon álló fémtetős épületet, amelyben 13 kukát helyeztek el. Egy másik esetben a baráti kivitelezőtől 35 millió forint jogosan járó kötbért „elfelejtettek” elkérni.

Kérdés, hogy hová vándorolt ez az összeg. Nem véletlen, hogy ez ügyben már nyomoz a rendőrség

– mondta Terézváros polgármesterjelöltje.