Láng Zsolt: 1848-ban a függetlenségünkért harcoltunk, ma a szuverenitásunk megőrzése a feladat

Arról is szólt: azok 1848-1849 méltó örökösei, akik büszke lélekkel hajtanak fejet a történelmi hősök örök érvényű és ma is igaz törekvései előtt, azok, akik tenni akarnak azért, hogy a 48-asok üzenete egyszer az egész ország közös hitvallása legyen - mondta Láng Zsolt, aki beszédében felidézte a forradalom és szabadságharc történelmi eseményeit is.