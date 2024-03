Mától használható az új lift a Nyugati pályaudvaron

Elkészült a Nyugati pályaudvar új peronfelvonója, ennek köszönhetően az aluljáró a pályaudvar területéről akadálymentesen elérhetővé vált – adta hírül közleményében a MÁV. A vállalat felidézte: tavaly augusztusban kezdődtek meg a munkálatok a Nyugati pályaudvar keresztaluljáró felújítása és a hozzátartozó peronlift cseréjével kapcsolatban.

A WestEnd felőli (1–9.) vágányokat a Ceglédi váróval, azaz a 14–17. vágányokkal összekötő keresztaluljáró felújítása két fő részből áll, az egyik az aluljáró álmennyezetének, világításának és burkolatainak felújítása, a másik pedig az akadálymentesítés érdekében a meglévő, de használaton kívüli peronfelvonó cseréje.

Ma megnyílt az utasok előtt az új, 1000 kilogramm teherbírású, acél tartószerkezetű, aknával szerelt villamos meghajtású, vandálbiztos kialakítású, kerekesszék és babakocsi szállítására alkalmas felvonó.

Ennek köszönhetően már akadálymentesen megközelíthető az aluljáró a pályaudvar területéről. A keresztaluljáró felújítási munkálatai még zajlanak, és várhatóan áprilisban befejeződnek, hogy utána megnyílhasson az átjáró az utasok előtt.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, az utóbbi időben a Nyugati pályaudvar nemcsak külsőleg szépült meg, hanem számos modern újítást is kapott. Budapest ikonikus épületének felújításán számos magasépítési szakember és több mint ötven restaurátor dolgozott azért, hogy visszakapja eredeti pompáját, és megőrizzék az utókor számára is. A keresztfelüljáró felújítása még folyamatban van, a munkálatokat 2024-ben fejezik be.