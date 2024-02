Podmaniczky ligetet tervezne a Nyugati pályaudvar melletti lepusztult területre a miniszteri biztos

– Június 30-ra egy alaposan előkészített, leegyeztetett, gazdaságilag megvalósítható koncepciót kell benyújtanom a szaktárca vezetőjének. Nagyon fontos, hogy ne csupán a terület fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt, hanem arra is, hogy az ott kialakítandó létesítmények fenntarthatóak, gazdaságosan legyenek üzemeltethetők, működtethetők. Egyébként pedig ha a Westendet fel tudták építeni egy év alatt, akkor nekem is el kell tudnom végeznem a feladatomat feleannyi idő alatt. Dolgozni kell, s akkor menni fog. S ha az addigra elkészített anyagot ígéretesnek találják, megfelel a szaktárca vezetésének is, érdemes tovább dolgozni rajta, akkor nincs akadálya, hogy a miniszter úr meghosszabbítsa a mandátumomat – mondta a Mandinernek Kovács Balázs Norbert, akit a Podmaniczky liget kialakításának felügyeletéért felelős miniszteri biztossá nevezett ki Lázár János építésügyi és közlekedési miniszter.

A fővárosban van néhány „tájseb”, az egyik legfájóbb a Nyugati pályaudvar melletti, a VI. kerületi Podmaniczky utcánál, hiszen a belváros kellős közepén található. Fotó: Róka László/MTVA

Kovács Balázs Norbert feladatköre szerint közreműködik a Nyugati pályaudvart, a kapcsolódó vasúti területeket és környezetüket érintő város-, zöldterület- és közlekedésfejlesztési koncepciók, tervek előkészítésében, tájékozódik a gazdasági szereplők által megvalósítani tervezett beruházásokról és fejlesztési igényeikről, kapcsolatot tart, egyeztet az érintett helyi önkormányzatokkal, részt vesz a Podmaniczky Liget kialakításával kapcsolatos egyeztetések lebonyolításában, az ezzel összefüggő szakmai anyagok és jogszabályok előkészítésében, valamint a feladatköréhez kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátásában.

Nagyobb terület

Mint kifejtette, a Teréz körút – Podmaniczky utca – Dózsa György út – Váci út által határolt teljes területet fejlesztené. Úgy véli: ennek komplex fejlesztésnek kell lennie, amelynek az egyik legfontosabb eleme a közösségi közlekedés.

Az elővárosi közlekedés fejlesztése kapcsán további kapacitásnövelésre van szükség, hogy ezek a vonatok beférjenek a Nyugati pályaudvarra

– mondta. Mint kifejtette, ez azért is fontos, mert ez ki tudja váltani az agglomerációból, valamint a külső kerületekből érkező autós közlekedést, ami erőteljesen megterheli a terézvárosi utakat. Emellett rendkívül fontosnak tartja a jelentős zöldfelület kialakítását is, ami ugyan minden korábbi tervben szerepelt már, de ő a korábbi elképzelésekkel szemben nagyobb területet szánna erre a célra, így a Podmaniczky utca közvetlen szomszédságában álló részt is teljes hosszában. Emellett lennének lakások, kereskedelmi egységek, intézmények is, de távolabb az utcától. S tudni kell, hogy a Ferdinánd híd mögötti terület magántulajdonban van, oda is tervez lakásokat, irodákat is. Ezáltal egy új városrész jöhetne létre.

Együttműködés

A politikus elmondta: úgy vezetett egy fővárosi céget, hogy ebből az időszakból másfél évig Karácsony Gergely volt a főpolgármester, s politikai nézetkülönbségeik ellenére meglehetősen korrekt volt a viszonyuk. De emellett is számos esetben előfordult, hogy más pártokban tevékenykedő szakemberekkel dolgozott együtt, és ebből semmi probléma nem volt, amikor mindegyiküknek az volt a célja, hogy elősegítsék Budapest fejlődését.

Ez közéleti intelligencia kérdése csupán.

– Ezért, ha úgy alakul, hogy riválisok leszünk, nagyon bízom benne, hogy Soproni Tamás polgármester úr is félre tudja tenni az esetleges averzióit, külön tudja választani a szakmai munkát a kampánytól – amely egyébként is csak április 20-án kezdődik –, hiszen közös a cél, még élhetőbb, szebb legyen kedvenc kerületem, Terézváros és kedvenc városom, Budapest – zárta gondolatait a miniszteri biztos.

Borítókép: Kovács Balázs Norbert, a Fidesz terézvárosi elnöke beszédet mond a nemzeti konzultációról tartott lakossági fórumon a fõváros VI. kerületében 2023. november 21-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)