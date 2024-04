Itt a teljes jegyzőkönyv, így fenyegette Magyar Péter a feleségét

Mint arról már mi is beszámoltunk, született egy jegyzőkönyv Magyar Péter és Varga Judit egy veszekedéséről, amit a HVG is megszerzett. A baloldal új messiását jól láthatóan érzékenyen érintette az ügy, ugyanis megpróbálta megtiltani az őt megkereső portálnak, amely a dokumentumban foglaltakat előzetesen nem publikálta, hogy megjelentesse azt. Ez a jegyzőkönyv most a Mandiner birtokába került, elolvasva már érthető, miért támadta olyan hevesen Magyar Péter a HVG-t.

A jegyzőkönyv szerint Varga Judit egykori férje azt hangoztatta, hogy az egész kormányt meg fogja buktatni, óriási botrányt fog csinálni. Fenyegetőzött, hogy azonnal felhívja az ismerőseit a médiában, kihívja az RTL Klub stábját és a Facebookon élőben közvetíti az eseményeket. Kijelentette, hogy a „közvetítésben” meg fogja alázni a feleségét és tönkreteszi a politikai karrierjét. Idézet a jegyzőkönyvből: „Az egész kormányt megbuktatom, ez lesz az évszázad válása, az ország botránya!”

Takarodj! – kiáltotta később az intézkedő rendőrnek, aki közölte vele, hogy szolgálati kötelessége megóvni a miniszter életét, testi épségét és emberi méltóságát.

Varga Judit a jegyzőkönyv szerint kérlelte, hogy engedje el, szabad mozgásában ne korlátozza, miközben mindvégig igyekezett nyugtatni, jobb belátásra bírni. Amikor Varga Judit távozni próbált, ahogy a jegyzőkönyv rögzíti, Magyar Péter „folytatta trágár, gyalázkodó, fenyegető stílusban a kiabálást”, és akadályozni próbálta felesége távozását.

Miután az intézkedő rendőrnek sikerült a „védett személyt” az agresszív fellépéstől megóvva autóba ültetni, Magyar Péter beült egy másik autóba és keresztbe állt a rendőrség kocsija előtt.

Az autóból továbbra is folyamatosan „kiabált és fenyegetőzött”, azt állítva, hogy testőrök el akarják rabolni a gyerekeit. Aztán kiugrott a kocsiból és megpróbálta kinyitni a rendőrségi autó ajtaját. Miután a kocsi oldalazva megpróbálta megkerülni Magyar Péter autóját, ő egy „hirtelen manőverrel újra keresztbe állt”. Közben folyamatosan „ordibált és fenyegetőzött”. Végül a kukákat félretéve sikerült elindulnia a rendőrségi járműnek, de Magyar Péter üldözőbe vette, a Kútvölgyi úton egy hirtelen manőverrel elé vágott és nagy sebességgel megelőzte. Ahhoz a lakáshoz mentek, ahonnan Varga Judit el akarta hozni a gyerekeit, hogy biztonságos helyre, a szüleihez vigye őket.

A lakás előtt Magyar Péter ismét folytatta a „trágár kiabálást”, feleségének ismét az ordította, hogy hívni fogja az RTL Klubot, és meg fogja szégyeníteni őt, miközben a rendőröket ismét emberrablással vádolta meg.

Elővette a telefonját, és miközben ismételten a kormány megbuktatásával fenyegetőzött, videófelvételt készített a rendőrről. A rendőr felszólította, hogy hagyja abba, Magyar eközben „menekülni kezdett”, és folytatta a videózást. A rendőr határozott felszólítására végül eltette a telefonját, de továbbra is inzultálta a rendőrt és fenyegetőzött.

A házból eközben kijött Varga Judit sógora, aki szintén próbálta Magyar Pétert lebeszélni az agresszív fellépésről, hiába. Végül Magyar eltávozott a helyszínről. Varga Judit pedig ezután találkozhatott a gyerekeivel, akiket rendőri biztosítással elvitt a szüleihez Miskolcra.

A rendőrségi jegyzőkönyvet a Mandiner szerezte meg, itt lehet elolvasni eredetiben:

Forrás: Mandiner

