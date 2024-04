Magyar Péter egy eljátszott öngyilkossággal is traumatizálta a volt feleségét + videó

Magyar Péter a lelki terror válogatott formáinak vetette alá volt feleségét, Varga Juditot a tavaly tavaszi különköltözésük előtti hónapokban. Amint az egykori igazságügyi miniszter beszámolt róla a Hajdú Péternek adott minapi interjúban, a 2023 januárjától márciusáig terjedő időszakban a korábbiaknál is fájóbb traumák érték az exférje részéről. – Volt például öngyilkossággal fenyegetőzés. Eljátszotta, mintha öngyilkos lenne. Nem szólalt meg és ott volt egy xanaxos levél is. Két darab volt a tízes levélben, nem tudtam, hogy egyet vett be vagy kilencet vagy nyolcat – idézte fel Varga Judit.

Szavai szerint miután az exférje a szólongatására sem reagált, hívta a mentőket.

– Viszont épphogy letettem a telefont, felkelt. Mint egy Netflix-sorozatban, üveges tekintettel rám nézett és azt mondta, hogy mondd le őket, nem vettem be semmit

– emlékezett vissza a háromgyermekes családanya. Magyar szürreális viselkedésével kapcsolatban Varga Judit az anyósa tanácsát is kikérte, ám miközben telefonon beszéltek, a volt férje – a rajta lévő pizsamájára csak egy kabátot véve – a házat is elhagyta. – Megérkeznek a mentők, én kiállok a kis otthoni ruhámban a három mentőtiszt elé és mondom, hogy elnézést, de a páciens elszökött az autónkkal – elevenítette fel Varga Judit.