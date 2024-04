Magyar Péterék oldala Jobbik-közeli, antiszemita és rasszista hírportál volt

– Arról, hogy a talpramagyarok.hu esetleg korábban is létezett, mások is használták, Magyar nem említett semmit. Pedig lett volna miről beszámolnia, hiszen a honlap a Gyurcsány-kormány második ciklusának idején Jobbik-közeli, kirekesztő és szélsőséges hírportálként működött, a kuruc.info stílusában – írta meg a Tűzfalcsoport Magyar Péterék honlapjáról. A portál emlékeztet: Magyar Péter április 6-án jelentette be, hogy elindult a Talpra Magyarok Közössége hivatalos oldala, a talpramagyarok.hu.

Arról, hogy a talpramagyarok.hu esetleg korábban is létezett, mások is használták, Magyar nem említett semmit ( Fotó: Tűzfalcsoport)

Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti listavezetője korábban egyértelművé tette, hogy „náci szenny(hon)lapnak” tartja a portált, illetve többször is jelezték már a magyar kormány képviselői az Egyesült Államoknak, hogy amerikai szerverről működik itthon a Kuruc.info. A talpramagyarok.hu oldalról még hírportálként azt lehet tudni, hogy „ezt a honlapot magyarok hozták létre Magyaroknak, nem tartozunk sem politikai párthoz vagy semmilyen egyéb szervezethez.” Ehhez képest a programok között MIÉP és Jobbik nagygyűléseket és Vona Gábor-beszédet is lehet találni.

Magyar Péterék oldalán korábban a kuruc.info szélsőjobboldali portál rendszeres szóhasználatát alkalmazták (Fotó: Tűzfalcsoport)

De az előbbieknél is beszédesebb a cikkek stílusa és hangneme. A kuruc.info szélsőjobboldali portál rendszeres szóhasználatát idézve a balodali-liberális koalícióról, mint „szocionista kormányról” számolnak be, amely „800 millió forintot fordít önreklámra”.

Fotó: Tűzfalcsoport

A „Cigánybűnözés - jó PR fogás” című, a korábban a talpramagyarok.hu-n olvasható írásban ez áll:

Magyarországon igenis van cigánybűnözés, mégpedig a lopások, betörések és az alvilághoz kötődő üzelmek melyekből a cigányok az arányuknál jóval nagyobb mértékben kiveszik a részüket. De hát ez nem meglepő, mert ugye a romáknál a nagyarányú szegénység és esélyegyenlőtlenség miatt messze kisseb a lehetőség arra, hogy valaki becsületes úton megéljen vagy uram bocsá kiemelkedjen, másrészt egy rossz körülmények közt élő, iskolázatlan környezetben felnövő és teljesen más értékrendszert magáévá tevő roma gyereket, akinek minden példaképe már a sitten ül vagy ült, kevésbé fog visszatartani a börtön a bűnözéstől, sőt talán épp valamiféle „beavatási szertartás” része lesz a börtönviseltség, amivel a „nagyok” nyomdokaiba lehet lépni. Akkor hát mi lenne a megoldás: először is szigorúbb büntetések, mert ugye ha a tojásdobálást azonnal lehet retorziózni akkor ugye a késelést is kellene és valamivel szigorúbban. Másrészt a rossz ideálok ellehetetlenítése, ha pl. kijön az a cigány a sittről aki 5 évet ült, akkor ne tudjon azonnal az alvilágba visszamenni, ahol már a hírneve megelőzi és a fiatal romagyerekek „istenként” bámulják, erejét, kegyetlenségét …stb. Másrészt jó roma ideálok megteremtése, akit lehet követni (ugye erről szólnak a megasztárok) mert mégis csak jobb ha muzsikus lesz a gyerek és nem betörő.

Magyar Péter tehát egy ilyen, antiszemita és rasszista múlttal rendelkező oldalon hirdeti, hogy minden fontos információt megoszt a követőivel és itt tudnak csatlakozni a közös munkához, egy új szuverén, modern, európai Magyarország felépítéséhez.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Fazekas Máté)