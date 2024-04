Meghalt a balatoni horgászverseny egyik résztvevője

Április 27-én, szombaton reggel nyolc órakor véget ér a X. International Balaton Carp Cup, a világ legnagyobb pontyfogó versenye, amelyet egy pénteki haláleset beárnyékolt – közölte a Pecaverzum.

A Fishing&Hunting televíziós csatornán sugárzott esti összefoglaló is a tragédia hírével kezdődött: – A mai reggel folyamán Ábrahámhegyen, a 40-es helyen horgászó Holy Right Carp Team tagja, Tót Gergő rosszul lett. Hozzá két mentőegység is érkezett, köztük egy mentőhelikopter is. Körülbelül másfél órán küzdöttek az életéért, de nem sikerült megmenteni – közölték a műsorban, amelynek az elején egy videóval emlékeztek a 40 évesen elhunyt horgászra.

A Pecaverzum közleményében azt írta, a férfi egészségi problémákkal küzdött.