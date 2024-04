Szentkirályi Alexandra: Gyurcsány embereinek menniük kell a Városházából

– A fejétől bűzlik a hal – mondta Szentkirályi Alexandra a Bayer-show mai adásában a Hír TV-n.

A Fidesz főpolgármester-jelöltje szerint a főváros gondjainak többségét az okozza, hogy a valódi irányítás Gyurcsány Ferenc és emberei kezében van. Szentkirályi Alexandra mindeközben hétpontos Budapest-tervet hirdetett.

A Fidesz főpolgármester-jelöltje a műsorban rámutatott, Karácsony Gergely továbbra is az öt évvel ezelőtti, be nem tartott ígéreteivel kampányol. Kifejtette: Karácsony Gergely ígérgetésből jeles, eredményekből és teljesítésből pedig elégtelen. Szentkirályi Alexandra elfogadhatatlannak nevezte, hogy miközben kétszázmilliárd forintnál is nagyobb tartalékkal, minden korábbinál magasabb iparűzésiadó-bevétellel vette át a fővárosi kasszát Karácsony Gergely, mára Budapest, az ország leggazdagabb önkormányzata csődbe ment.

Szentkirályi Alexandra hozzátette:

Karácsony Gergely Gyurcsány Ferenc és holdudvarának kifizetőhelyévé tette a fővárost.

Szentkirályi Alexandra változást hozna a Budapesten

A Fidesz főpolgármester-jelöltje korábban hét pontban foglalta össze programját, erről itt részletesen beszámoltunk. Emlékezetes, Szentkirályi Alexandra a kampányindító eseményén hangsúlyozta:

– Most már anyaként sem mindegy, milyen városban nőnek fel a gyermekeink. Olyan Budapestet szeretnék, amely gondoskodik lakóiról, tiszteli időseit – hangsúlyozta. Felidézte, 2010-től önkormányzati képviselőként, 2014-től főpolgármester-helyettesként dolgozott addig, amíg dinamikusan épült a város. – Akkor a város és a kormány tudott együttműködni, ezért köszönet Tarlós Istvánnak

– emelte ki a főpolgármester-jelölt.

Szentkirályi Alexandra emlékeztetett: Tarlós István korszaka példátlan fellendülést hozott, Karácsonyék kétszázmilliárdos tartalékkal vehették át a stafétát. Elkészült a budai fonódó villamos, befejezték a négyes metrót, elkezdték a hármas metró felújítását, elképesztő turisztikai fejlődések történtek – sorolta a volt főpolgármester eredményeit a Fidesz–KDNP jelöltje.