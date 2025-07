Tour de France: meghökkentő bukás, aktív Vingegaard, erős Pogacar

A nagy hegyek csak a Tour de France második felében várnak a francia kerékpáros körverseny mezőnyére, mégis hozott izgalmat az első két szakasz is. Jonas Vingegaard szombaton és vasárnap is aktívan támadott, de a címvédő Tadej Pogacar így is két másodperc előnyt szerzett vele szemben. Mindkét szakasz végén az Alpecin–Deceuninck ünnepelhetett győzelmet, a vasárnapi győztes, Mathieu van der Poel összetettben is vezet, hétfőn rajta feszül a sárga trikó.

A két francia kerekes, Benjamin Thomas és Matteo Vercher a nagy csatában összeütközött a Tour de France első szakaszán (Fotó: Belga via AFP/David Pintens)

A szombati, első szakasz simának tűnt, de nem lett az.

Döbbenetes bukás a Tour de France első szakaszán

A két francia szökevény, Benjamin Thomas (Cofidis) és Matteo Vercher (TotalEnergies) azért küzdött egymással, hogy az első versenynap végén ki veheti fel a hegyi pontverseny éllovasának járó pöttyös trikót. Thomas még dobta is a kerékpárját a hegyi hajrát jelentő vonalhoz, de ezzel elveszítette az irányítását a biciklije fölött, s az eséssel kisöpörte honfitársa alól is a kerékpárt.

OH LA CHUTE DE THOMAS ET VERCHER !



Incroyable image : les deux Français chutent lors du sprint pour passer en tête au Mont Cassel ! #LesRP pic.twitter.com/o905WkoMxy — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 5, 2025

– Teljes mértékben az én hibám volt, odamentem hozzá és elnézést kértem, szerencsére jól van – ismerte el Thomas, aki azonban a hegyi hajrát megnyerte a szokatlan manőverrel, így ő viselhette a pöttyös trikót vasárnap, a dühös Vercher hoppon maradt.

Vingegaard korán támadott

A szakasz hajrájában az oldalszél is okozott izgalmakat, Jonas Vingegaard (Visma–Lease a Bike) támadott is, de a címvédő Tadej Pogacar (UAE Team Emirates–XRG) résen volt. A további két összetett dobogóesélyes, Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) és Primoz Roglic (Red Bull–Bora–hansgrohe) viszont veszített 39 másodpercet.