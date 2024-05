A viharos péntek után zivataros hétvége várható, jégeső is jöhet

Az összefüggő felhő- és csapadékzóna északkelet felé halad, mögötte a több-kevesebb napsütés mellett erőteljes gomolyfelhő-képződés várható és egy átmeneti szünetet követően délután záporok, zivatarok, néhol akár heves zivatarok is kialakulhatnak, de a Délnyugat-Dunántúlon ekkor már csak kis eséllyel lehet csapadék – olvasható a Hungaromet.hu előrejelzésében. A délkeleti, majd délnyugatira forduló szél helyenként megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek.

A legmagasabb nappali hőmérséklet a tartósan csapadékos északkeleti tájakon 15 és 20, másutt 21 és 27 fok között várható. Késő estére 9 és 16 fok közé hűl le a levegő.

Az ország szinte egészére figyelmeztetést adtak ki

Az éjjel érkezett záporos, zivataros csapadékrendszer fokozatosan északkeleti irányba helyeződik. A zivatarok környezetében intenzív csapadékhullás (15-25 mm), viharos (60-75 km/h) széllökés előfordulhat, illetve néhol apróbb szemű jég sem kizárt. Napközben ez a csapadékrendszer fokozatosan gyengülve északkelet felé elhagyja hazánkat.

Ma délután újabb zivatarok képződhetnek (a délnyugati területeken legkisebb valószínűséggel), köztük heves zivatarok is, melyekre legjobb esély az Észak-Dunántúlon és a Duna-Tisza közén mutatkozik. Zivatarok környezetében jégeső (ált. 1-3 cm), viharos kifutószél (ált. 60-80 km/h) előfordulhat. Heves zivatarokhoz nagyobb méretű jég (3+ cm) erősen viharos (80-90 km/h-t meghaladó) széllökés, esetleg felhőszakadás (ált. 20-30 mm, ismétlődő csapadékgócok lokálisan ennél több) is társulhat. A zivatartevékenység (intenzitásából veszítve) az ország keleti, északkeleti részein az éjszakai órákban is folytatódhat.

A frontérzékenyek fellélegezhetnek

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak – írja a Köpönyeg orvosmeteorológiai -. A délutáni hirtelen felmelegedés az arra érzékenyeket megviselheti, náluk fejfájás, szédülékenység jelentkezhet. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.