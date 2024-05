Ez a véleménye a fővárosiaknak Karácsony Budapestjéről

Min arról lapunk is beszámolt, megjelent egy TikTok-csatorna, amelyen Karácsony Gergely eddigi legkifejezőbb válaszát adja a felmerülő észrevételekre, panaszokra. Karácsony Gergely a Fővárosi Közgyűlésben mondta egy alkalommal az ellenzéknek válaszul: Sz…rok rá!

A csatorna már YouTube-on is megjelent, szúrta ki az Origó. Legújabb videójában egy interneten terjedő videót dolgozott fel, melyben a riporter a fővárosi lakosokat kérdezte meg, mi is jellemző Karácsony Budapestjére.

A legtöbb megkérdezett a tisztaság teljes hiányát hozta fel, a rengeteg hajléktalannal az utcákon, de volt aki ehhez azt is hozzátette, hogy még sokkolóbb mindez a villamosokon, tömegközlekedési járműveken.

– Húgyszag, szemét és tömegközlekedés – ezek az elsősorban fájó problémák, amiket felsoroltak Budapest különböző helyein, különböző korú válaszadók. Volt, aki szerint ez egyenesen riasztó lehet a turistáknak. A tömegközlekedésben a legtöbben szintén a tisztaságot hiányolták, és volt, aki a járatsűrűséget kifogásolta.

A videó készítője szellemesen odaszúrta a videó végére Karácsony azon kijelentését, amely szerinte tökéletesen szemlélteti, mennyire törődik a főpolgármester Budapest problémáival: Sz…rok rá!

Mint arról lapunk is beszámolt, az autósokat is kiakasztotta Karácsony: kiderült, hogy végleg lezárhatják a pesti alsó rakpartot a Szabadság hídtól egészen a Lánchídig. A lezárást viszont az autósok teljesen elutasítják, szakértők szerint környezetkárosító hatása is lehet.

„Teljes agyrém, ami ebben a városban történik” – vélekednek a fővárosban autózók a pesti alsó rakpart lezárásának tervéről. A napokban Szentkirályi Alexandra írt arról közösségi oldalán, hogy Karácsony Gergelyék végleg lezárnák az autósok elől a pesti alsó rakpart egy jelentős szakaszát. A kormánypártok főpolgármester-jelöltje szerint Karácsony személyesen fogadtatta el a baloldali többségű közgyűléssel a rakpart lezárásának tervét.