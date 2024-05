Kocsis Máté: Június kilencedikén megvédhetjük hazánk békéjét

Kiemelte, hogy Magyarországon az az alapvető érdek, hogy az ország ne küldjön az Európai Parlamentbe háborúpárti baloldali politikusokat vagy minél kevesebbet.

Megjegyezte, június 9-én a választók megvédhetik Magyarország békéjét és elmondhatják a véleményüket háború és béke kérdésében, emellett helyi vezetőket is választanak.

A frakcióvezető elmondta, a párttal arra bíztatnak mindenkit, hogy vegyen részt a június 9-i választáson, támogassa a Fidesz és a KDNP békepárti jelöltjeit az EP-listán, a megyei listákon és a helyi önkormányzatokban is a településeken. Hozzátette, ez azért is fontos, mert a következő öt év európai vezetése nem lehet olyan, amilyen most, és változást kell elérni Brüsszelben.

Kiemelte, hogy

minél több szavazattal küld a Fidesz képviselőket, annál nagyobb lesz a politikai legitimitása a magyar álláspontnak. A párttal abban érdekeltek, hogy a következő öt év ne azt jelentse, hogy az ország akaratán kívül belesodródik egy háborúba, hanem azt, hogy a békepárti erők egyre nagyobb hangon, egyre inkább a béke irányába tudják terelni az európai közbeszédet – mondta.

Kocsis Máté arról is beszélt, hogy a választási kampányokban nemcsak azért igyekeznek a párttal eljutni az ország valamennyi pontjára, hogy az emberek megismerhessék a párt álláspontját, hanem azért is, hogy a párt is megismerhesse az emberek álláspontját.