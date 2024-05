Tovább fejleszti a kormány az egészségügyet

Magyarország a válságok ellenére is fejlődik

Az elmúlt másfél évtized arról szólt, hogy gazdasági, társadalmi és közösségi szempontból is egyaránt erős, önmagára és az eredményeire büszke, öntudatos, a válságokat nem csak túlélni, vagy éppen elhárítani képes, hanem a válságok ellenére is fejlődni képes ország legyünk – hangsúlyozta a kormánypárti politikus.

Elmondta, a megépülő újszentiváni egészségügyi központ a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) részeként valósul meg 340 millió forint uniós és hazai forrásból, amely a XXI. századi körülmények között, a gyógyítás mellett az egészséges életmód és az egészség megőrzése céljából is segítheti az ott élőket és a térség minden polgárát.

Az államtitkár hangsúlyozta: a TOP Plusz program az ország teljes területét lefedi, kiemelt figyelmet fordítva a legkevésbé fejlett régiókra.

A cél az, hogy Magyarország minden térsége, járása, vármegyéje fejlődjön, csökkentse a térségek közötti egyenlőtlenségeket, és hogy ezen fejlesztéseknek Magyarország minden térsége a nyertese lehessen

– tette hozzá.

Ki kell állni a béke mellett

Latorcai Csaba felhívta a figyelmet arra, hogy ehhez a közös építkezéshez továbbra is fontos a béke melletti bátor kiállás, és a hitünk abban, hogy csak együtt tehetjük sikeressé a XXI. századi Magyarországot és az egész magyar nemzetet. A június 9-i európai parlamenti és önkormányzati választásokról szólva elmondta, dönteni kell, hogy milyen Magyarországot és milyen Európát akarunk magunknak és a gyermekeinknek, mert az elkövetkező időszakban a gazdasági, a kulturális és a politikai szuverenitásunk a tét.

Minél nagyobb számban vegyünk részt a választásokon, és támogassuk azt, hogy Magyarország a magyaroké, Európa pedig az európaiaké legyen!

– hangsúlyozta Latorcai Csaba.

Bodó Imre (független) Újszentiván polgármestere köszöntőjében kiemelte, a projekt a település történetének egyik legnagyobb beruházása. Azt mondta, Újszentivánon van egy nagyon fontos jövőképépítés, amit a létesülő egészségcentrum is alátámaszt.

Mihálffy Béla (KDNP), a térség országgyűlési képviselője a jelenlegi városvezetés támogatására hívta fel a figyelmet, azzal, hogy továbbra is egy elkötelezett, szorgalmas ember vezesse a települést.

Juhász Tibor, Újszentiván háziorvosa a projektről elmondta, az egészségügyi központban egy új, modern orvosi rendelő kap helyet külön gyermekorvosi résszel, valamint lesz fogorvosi rendelő, és új környezetben működhet a védőnői szolgálat is.