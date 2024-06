A rák mellett más, népbetegségek kimutatására is alkalmas lehet a Nobel-díjas Krausz Ferenc módszere

Eddig nyolcfajta rákos megbetegedésen teszteltük ezt a módszert, és mind a nyolc esetben sikerült kimutatni azt, hogy alapvetően mérhető jeleket mutat ki, amelyek egyértelműen a rákos elváltozással hozhatók kapcsolatba. Néhány esetben, többek között tüdőrák esetén, már olyan előrehaladott állapotban vagyunk, hogy egyes fokozatait a tüdőrákos megbetegedésnek külön is tudjuk észlelni, és látjuk azt, hogy minél előrehaladottabb a betegség, annál nagyobb elváltozást tudunk mérni ebben az úgynevezett infravörös molekuláris ujjlenyomatban, amit a módszerünk szolgáltat – árulta el Krausz Ferenc, aki arról is beszélt, a hazai kutatás célja a rákos elváltozások felismerése mellett, hogy egyéb népbetegségre is teszteljék.