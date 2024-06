Átmenetileg kitisztul az ég, azonban az esernyőkre ma is szükség lehet

Pénteken a felhős tájakon is kisüt a nap, de később újra beborulhat az ég. Csapadékra csak elvétve, kis mennyiségben lehet számítani – tájékoztatott a HungaroMet.

Reggeltől a felhős keleti részeken fokozatosan szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, majd ott is kisüt a nap. Eközben nyugat felől fátyolfelhőzet sodródik az ország fölé, amely fokozatosan meg is vastagszik, és délután egyre jobban szűri a napsütést, átmenetileg be is borulhat az ég. Csapadék legfeljebb elvétve várható. Az ország keleti harmadában az északi, északnyugati, az Alpokalján a délnyugati szelet kísérhetik időnként élénk lökések.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 22, 25 fok között várható. Késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő.

Estére nyugat felől csökken a felhőzet, kiderül az ég. Csapadék nem várható. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz, majd hajnalban az Észak-Dunántúlon elkezd minimálisan erősödni a déli szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 13 fok között valószínű,

a hidegre érzékeny helyeken ennél hidegebb, vízpartokon, magasabban fekvő helyeken és néhol az Észak-Dunántúlon enyhébb lehet az idő.

Szombat reggel sok napsütés várható gomoly- és fátyolfelhőkkel, majd késő délutántól, estétől főleg az északnyugati, északi országrészben erősebben megnövekedhet a felhőzet és elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A déli, délkeleti szél sok helyütt megélénkül, néhol megerősödik, majd estétől a Dunántúlon északnyugatira fordul az áramlás.