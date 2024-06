Ebben a városban időközi választást tartanak

Csütörtökön vált jogerőssé, hogy időközi választásra kerül sor Oroszlányban, miután a hétfői újraszámlálást követően szavazategyenlőség alakult ki Babai János és Auerné Böröczky Erzsébet között. A voksolás kiírására 120 nap áll rendelkezésre.

A felújított Oroszlányi Bányászati Múzeum 2022. szeptember 8-án. A több mint 600 millió forintból megvalósult fejlesztés során időszakos kiállítócsarnokká alakították az egykori XX-as akna kompresszorházát, felújították a korábbi múzeumi épületrészt és új fogadóteret alakítottak ki. A városban időközi választást fognak tartani.

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Jogerősnek tekinthető az önkormányzati választás végeredménye, így időközi választásra kerül sor Oroszlányban. A Komárom-Esztergom vármegyei hírportál, a Kemma elérte dr. Veres Zoltán vármegyei jegyzőt, aki elmondta, hogy a csütörtök 16 órás fellebbezési határidőig nem érkezett be jogorvoslat az ügyben. Hozzátette, hogy a Helyi Választási Bizottság határozza meg az időközi választás időpontját, amelyet a június 9-i önkormányzati választás időpontjához képest 120 napon belül ki kell hirdetni. Az érintett körzetben az időközi választás előtt újraindul a kampányidőszak is, továbbá a jelöltek nyilvántartása is újraindul.

Az újraszámolás sem döntött, így időközi választás következik

Kedd óta közismert, a város négyes számú egyéni választókerületében a voksok hétfői újraszámlálása után holtverseny alakult ki Babai János és Auerné Böröczky Erzsébet között.