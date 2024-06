Saját főpolgármesteri munkáját sem tudja megvédeni Karácsony Gergely

Az LMP főpolgármester-jelöltje jelezte, hogy Karácsony listáján szerepel Czeglédi Gergő, Hagyó Miklós volt szocialista főpolgármester-helyettes kabinetfőnöke, aki szétlopta a BKV-t, továbbá Horváth Csaba, aki egy nyomozás gyanúsítottja, és Trippon Norbert, akinek az ügyeivel tele van a sajtó. A balliberális főpolgármester poénnal próbálta elhárítani a vádakat, miszerint a listáján az ötvenedik helyen szereplőkért nem biztos, hogy kell vállalnia a felelősséget, majd ezután korrupcióval vádolta Vitézy listájának egyik képviselőjelöltjét.

Vitézy Dávid arra is kíváncsi volt, hogy Karácsony Gergely megvonja-e a támogatását az MSZP-s zuglói polgármesterjelölttől, Horváth Csabától. A főpolgármester erre nemmel válaszolt. Amikor a közlekedési kérdések kerültek szóba, Vitézy öt új villamosvonalat ígért. Karácsony a kormánnyal kötött közlekedési tarifaközösség fontosságáról beszélt, ami szerinte azt mutatja, hogy „ő nem keresi a konfliktust a kormánnyal”.

Az ATV fővárosi listavezetői vitáján is egymásnak feszült a főpolgármester és Vitézy Dávid, amelyen Baranyi Krisztina (Magyar Kétfarkú Kutya Párt), Grundtner András (Mi Hazánk) és Soproni Tamás (a Momentum listájának második helyezettje) is részt vett. Az LMP jelöltje számos kérdésben, többek között a közösségi közlekedéssel, a hajléktalansággal, a forgalomcsökkentéssel és a bérlakásprogrammal kapcsolatban is hangzatos ígéreteket fogalmazott meg, amelyeket a jelenlegi főpolgármester nem volt képes hatástalanítani. A vita helyett Karácsony Gergely folytatta Vitézy támadását, kormánypártisággal vádolta, illetve álellenzéki pártnak nevezte az LMP-t.

A főpolgármester, aki önmagát vitapárti és demokratikus vezetőnek akarja beállítani, feltehetően a kudarctól való félelmében visszautasította az RTL megkeresését, hogy náluk is vegyen részt egy választási vitában.