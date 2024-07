A biztosítási alkuszok eddigi tapasztalatai szerint a rolleresek többsége már évi tízezer forint alatt is találhat megfelelő kötelező biztosítást járművére, azonban a díj mértéke függ attól is, hogy melyik biztosítónál köt biztosítást a rollerre.

Megjegyzik, hogy évi tízezer forint körüli összeget érdemes kifizetni az elektromos rollerek kötelező biztosítására, nem csak a büntetés elkerülése végett, hanem azért is, mert ezekkel a járművekkel is könnyen lehet akár milliós károkat is okozni.