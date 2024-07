A Kemma beszámol arról is, hogy Észak-Komáromban történt egy tragédia vasárnap, ott valaki vízibiciklizés közben esett bele a Holt-Vágba. A testét búvárok hozták a felszínre. Meg nem erősített információk szerint egészségügyi probléma is okozhatta a tragédiát. A baleset körülményei egyelőre nem tisztázottak, így a vizsgálat jelenleg is zajlik.