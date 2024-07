Katherine O'Brian, a WHO szakértője arra is rámutatott, hogy a pandémia miatt az oltásszkeptikusok száma is nőtt, és hangsúlyozta, hogy ez a fejlemény

gyermekek halálához vezetett.

O'Brian hozzáfűzte: az is problémát jelent, hogy az Európában élő, migrációs hátterű emberek a védőoltásokkal kapcsolatos, gazdagabb országokban tapasztalt szkepticizmust terjesztik a hazájukban.

A szegényebb országokban eleve korlátozza az immunizáció eredményességét, hogy kicsi az egészségügyi intézmények iránti bizalom és nehezebb hozzájutni az oltásokhoz – fűzte hozzá Ephrem Lemango, az UNICEF szakértője.