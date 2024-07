Holhos Jánosnét, a magyar méregkeverő sorozatgyilkosnőt ma nemes egyszerűséggel csak pszichopatának neveznék

Erzsébet aztán férjhez ment Holhos Jánoshoz, de a férfi verte a nőt, így az elköltözött tőle. A következő választottja cigány származású volt, ami igencsak szúrta Erzsébet szüleinek a szemét, olyannyira, hogy válaszút elé állították a lányukat: vagy szakít a férfival, vagy kizárják az örökségből, és mindent a nővérére hagynak.

Nem is kellett ennél több a következő gyilkossághoz, Holhos Jánosné Nyírbátorba utazott, meglátogatta a nővérét, hogy megajándékozza egy kis nikotinos pálinkával. Most azonban hatalmasat hibázott: amikor egy penészleki italboltba elvitte az üvegeket visszaváltani, köztük a nikotinosat is, de azzal nem számolt, hogy az italboltos felhasználás előtt kiöblíti az üveget; ennek ellenére is ketten majdnem meghaltak. A rosszullétek után a rendőrök kiderítették, hogy ki a palack eredeti gazdája, és 1959. szeptember 17-én elfogták a nikotinos gyilkost.

A nő előbb mindent tagadott, végül azonban megtört, és minden tettét beismerte. Állítólag

nem érzett sem megbánást, sem lelkiismeret-furdalást.

A bizonyítékok és a beismerő vallomás alapján halálra ítélték, 1961-ben akasztották fel.