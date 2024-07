Európa katlanja lettünk, itt van a legnagyobb nyári forróság

A múlt heti intenzív hőhullámot követően alig volt időnk pihenni, máris itt az újabb forróság. Az előrejelzések szerint nem csak néhány napig tart majd, hiszen a hét legtöbb napján nappal 40, éjjel pedig 25 fok körüli hőmérséklet várható.

Ennek a példátlanul erős és hosszúra nyúló hőhullámnak egyre komolyabb következményeivel kell számolnunk

– nyilatkozta Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója a Metropolnak. Emlékeztetett: vasárnap nyugaton volt egy minimális hőmérsékletcsökkenés, amely a térséget megközelítő, de el nem érő hidegfrontnak volt köszönhető, ám ez csak rontott a helyzeten.

A levegő páratartalma a közelben lévő záporok, zivatarok miatt megnőtt, és ettől még melegebbnek érezzük az egyébként is magas hőmérsékletet.

Ezek a szélsőségek nemcsak az emberekre, hanem az állatvilágra és a növényvilágra is negatívan hatnak az egész térségben

– figyelmeztetett a szakember, aki szerint katasztrofális a csapadékhiány, ami aszályos helyzetet teremt és katlanná változtatja hazánkat. Az országosan erősödő hőterhelés során annak mértéke és mennyisége is egyre több nehézséget okoz a héten.

Brutális hőhullámra figyelmeztet Pintér Ferenc meteogyógyász (Fotó: Metropol)

Az allergiások számára rossz hír, hogy a pollenek koncentrációja erősen megterhelő lehet az ország nagy részén. A csalánfélék pol­len­kon­cen­tráci­ó­ja jellemzően a közepes-magas tartományban alakul, a pázsitfűféléké és az útifűé alacsony-közepes szinten van jelen.

A többi lágyszárú növény virágporának mennyisége alacsony. Több helyen regisztrálták már a parlagfű, valamint az üröm, a szerbtövis és a rézgyom pollenszemeit, de még csak alacsony koncentrációban. A kültéri allergén gombák spóraszáma a nagyon magas tartományban alakulhat.

Sokáig velünk lesz a pokoli hőség

Ahogyan arról a Magyar Nemzet már beszámolt, kedden 33-41 fokos forróság mellett szórványosan záporok, zivatarok alakultak ki, jégesővel. Az éjszaka is trópusi lesz, napokon keresztül. Az AccuWeather előrejelzése szerint

egészen július 22-ig arra kell számítanunk, hogy a nappali hőmérsékleti értékek jócskán meghaladják a 30 fokot.

Az éjszakák során pedig még mindig jóval 20 fok feletti hőmérséklet várható, ami jócskán megnehezíti a szervezetünk, valamint a lakókörnyezetünk lehűlését, ami további gondokat okozhat

.

Egész Európa katlanja vagyunk

Az elmúlt napokban Magyarország sajnálatos elsőséggel került be a hírekbe. Mi lettünk Európa katlanja, vagyis gyakorlatilag

a Kárpát-medencében van a legnagyobb forróság.

Míg az Egyesült Királyságban, Londonban nappal 20 fok, éjjel 14 fok, Franciaországban, Párizsban nappal 27 fok, éjjel 16 fok, Németországban, Berlinben nappal 28 fok, éjjel 19 fok, Olaszországban, Rómában nappal 32 fok, éjjel 20 fok, Portugáliában, Lisszabonban nappal 25 fok, éjjel 16 fok van, addig Budapesten a nappali hőmérséklet 38 fok, az éjszakai hőmérséklet 20 fok körül alakult. Ezek pedig csak a július 15-i hétfői értékek.

Kedden ennél jóval melegebbet, 40 fok közeli értékeket mérhettünk, nem is beszélve arról, hogy az éjszakáink is forróak lesznek. Hazánkban több napon át az éjszakai értékek is magasabbak lesznek több európai ország nappali hőmérsékleténél is.