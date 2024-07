Hozzá kell szoknunk a negyvenfokos nyarakhoz Németh Lajos szerint

Továbbra is kitart a forróság, ehhez pedig hozzá is kell szoknunk – jelentette ki a Mandiner megkeresésére Németh Lajos meteorológus. Elmondta: az elmúlt néhány évtizedben megszokott, melegebb nyarak, egyre magasabb hőmérsékletű évek sorában a 2024-es év már most kiugrónak számít. Az első fél év soha nem volt ilyen magas hőmérsékletű, mióta rendszeres, hivatalos meteorológiai mérések vannak Magyarországon. Aztán rájött most a július – tette hozzá.

Németh Lajos szerint a következő években, évtizedekben a globális felmelegedés, az éghajlatváltozás következtében ezekhez a 40 Celsius-fok közeli hőmérsékletű nyarakhoz, nappalokhoz kell hozzászoknunk, ezt kell elviselnünk.