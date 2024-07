Komoly nemzetközi elismerés a Magyar Honvédség helikopterpilótáinak

A világ legújabb és legjelentősebb technikai eszközeit mutatták be a német fővárosban kétévente megrendezett repülőgépipari és űrhajózási kiállításon, ahol az egyik legnagyobb kiállítóként felsorakoztatta modelljeit a kategória egyik éllovasának számító Airbus is – írja a Honvédelem.hu. A civil területen megtalálható gépek mellett a Magyar Honvédség a honvédelmi és haderőfejlesztési program keretében beszerzett H145M és H225M típusú helikoptereivel képviseltette magát. A forgószárnyasok mellett magyar helikoptervezetők is ellátogattak a német fővárosba, ahol válaszoltak az érdeklődők kérdéseire is, és átvették a tizenötezer repült óra után járó emlékplakettet.

– Az Airbus Helicopters felhívására mentünk Berlinbe, ugyanis Közép-Európában a Magyar Honvédség a legnagyobb vásárlójuk, a térségben pedig mi rendelkezünk a legnagyobb Airbus helikopterflottával. Az ő standjukon álltak a magyar forgószárnyasok, mi pedig a szakmai és a civil érdeklődők kérdéseire válaszoltunk

– fogalmazott Dajka Attila őrnagy a kiállításon végzett feladataikat ismertetve.

Fotó: honvedelem.hu

Az őrnagy elmondta, az emlékplakett átadásakor Thomas Hein megköszönte a Magyar Honvédség bizalmát, és méltatta a kiemelt partneri kapcsolatot, valamint megköszönte az ILA Berlin Air Show-n végzett tájékoztató munkájukat.

– Valójában már meghaladtuk a tizenhatezer repült órát is, de ezt az emlékplakettet kerek számhoz igazították. Ezt az óraszámot a H145M és H225M forgószárnyasokkal teljesítettük, ebben benne vannak a kiképzési repülések és a különböző műveletek alatt teljesített repült órák is

– mondta az őrnagy.

A júniusban megrendezett kiállítás fő témái a küldetésre kész légvédelmi erők jelentősége, a polgári repülés klímasemlegessé tétele, illetve az űrutazás földi életre gyakorolt létfontosságú hatásai voltak.

Az elmúlt években Magyarország építette ki a térség legnagyobb Airbus helikopterflottáját.

A Magyar Honvédség tizenkilenc darab Airbus H45M könnyű, többcélú katonai helikoptert üzemeltet, valamint szállítás alatt van tizenhat darab H225M közepes szállítóhelikopter is, a kiképzést pedig két AS–350 Écureuil segíti. A honvédségen kívül az Országos Mentőszolgálat kilenc darab Ec–135-össel, a H145m polgári „kistestvérével” végez mentési feladatokat, de magántulajdonban is repül számos Airbus helikopter az országban. Az Airbus Helicopters Gyulán egy fődarabokat gyártó üzemmel képviselteti magát, míg Vasváron egy, az Airbus helikopterek javítására is szakosodott magánvállalkozás üzemel.