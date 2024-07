Sopronban tűnt fel Niki Lauda különleges versenyautója

Sopron Fő tere vasárnap délelőtt a veterán járművek szerelmeseinek paradicsomává vált, ahol számos klasszikus autót és motort mutattak be, köztük Niki Lauda autóját is – írja a Kisalföld.

Fotó: Kisalföld/Máthé Daniella

A rendezvény rengeteg érdeklődőt vonzott a város szívébe. A látogatók csodálattal szemlélték az ikonikus járműveket, amelyek a régi idők hangulatát idézték.

A helyszínen látható volt egy piros versenyautó is, amelynek tulajdonosa, Schlosser Zoltán a lap érdeklődésére elmondta: – Sok érdekesség kötődik a járműhöz. A hatvanas évek végén a Lőverekben nemzetközi autóversenyt tartottak, ahol ezzel az autóval nyert a későbbi háromszoros Formula−1-es világbajnok, Niki Lauda, de ezzel az autóval versenyzett Helmut Marko osztrák autóversenyző is, aki jelenleg is a Red Bull motorsport-tanácsadója.

Schlosser Zoltán egyébként az Autó-Motor Veterán Club Sopron tagja, a szóban forgó, különleges versenyautót pedig nagyjából tíz éve vásárolta meg.